Cuatro equipos mejores que los Yankees de 1927

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y la ciudad o la población desde dónde escribes?

José M. Vallejo O. de Tampico, pregunta: “¿Qué aportan las estadísticas WAR, OBP y OPS?”.

Amigo Cheché: WAR, win above replacement, o victorias sin que el pelotero sea sustituido. Me parece innecesario para los fanáticos e inoperante para los mánagers, porque Aaron Judge puede batearle hoy de cinco-cinco a Rick Porcello, pero cuatro días después, de cinco-cero; OBP on-base porcentaje, sí es interesante, porque se suman todas veces que se haya embasado un bateador, o sea, hits más bases por bolas y etc.; OPS el porcentaje de embasado más el número de bases conseguidos con los extrabases, lo que me parece igual que sumar pelotas con automóviles. De todas maneras, creo que los fanáticos solo necesitan los cinco, números tradicionales, promedio al bate, jonrones, carreras impulsadas, robos y los intentos de robos.

Gildardo Paredes, de Playa del Carmen, pregunta: “¿Qué hubiera hecho Ted Williams en esta época? Hace cuatro años usted citó los números que habría alcanzado de no haber ido a la II Guerra Mundial y a la de Korea”.

Amigo Gil: El pitcheo de hoy es muy superior al de los años de Williams. Pero él hubiera bateado alrededor de 300.

Jesús Galavís, de Hermosillo, pregunta: “¿Es una regla que el equipo home club juegue con uniforme claro y el de visitante con obscuro?”.

Amigo Chucho: Era una regla hasta que algunos equipos tienen, en vez de dos, cuatro y cinco uniformes diferentes. Eso surgió a comienzos del siglo XX, al aparecer la Liga Americana, porque durante los viajes no tenían las comodidades de hoy día para lavar los uniformes, y si eran blancos los de visitantes se veían más desaseados que si eran grises.

Leonardo Zambrano, de Caracas, pregunta: “¿Verdad que los Yankees de 1927 han sido el mejor equipo en la historia?”.

Amigo Leo: Por décadas no se discutió eso. Pero ya ha habido equipos superiores, que frente a ellos hubieran sumado más victorias que derrotas, los Rojos de 1975 y los Yankees de 1998, 1999 y 2000.

Igor Hernández I. de Madrid, pregunta: “¿Conoces casos como los de Michael Jordan y Deion Sanders, estelares en otros deportes que intenten ser bigleaguers?

Amigo Igo: No tomo mucho en cuenta esas intentonas, pero por ahí anda Tim Tebow en las menores de los Mets. Los scouts dicen que no tiene con qué.

Benigno Acosta A. de Cagua, Aragua, pregunta: “¿Jimmy Rollins tiene méritos para llegar al Hall de la Fama?”.

Amigo Bennie: No.

