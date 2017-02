En directo para el Absurdo Manfred

“Nunca le digas fea a una mujer, mejor dile que tiene una belleza extraña”… Suso.

Antonio Villalba M. de Caracas, expone: Es lamentable que al beisbol, uno de los deportes más antiguos, se le pretenda modificar por el capricho de unos pocos que de este juego han demostrado conocer lo que yo del espacio sideral. Por eso no les importa, siempre y cuando sus intereses económicos estén cubiertos. No les dan importancia a los fanáticos que somos quienes pagamos el espectáculo. ¿Qué importa cuánto dure un juego, si el espectáculo lo vale?”.

Paulino Fernández, de Valencia, opina: “Según la Real Academia Española de la Lengua, Nación es un conjunto de personas de un mismo origen”, o sea las naciones sí piensan. Rob Manfred, tiene sopotocientos años metido en asuntos de beisbol y Grandes Ligas. Si él es ignorante, ¿que quedará para los demás? Yo jamás he visto en los cuatro lanzamientos para base por bolas un wild pitch, passedball, balk, etc., por consiguiente me parece inútil la gastadera de tiempo. En cuanto al Clásico Mundial de Beisbol, hay infinidad de clásicos en el mundo y no son parodia, son una forma de dar a conocer deportes u otras actividades. Lo que pasa es que Ud. siempre ha estado en contra, y como se cree infalible no lo quiere reconocer.

Sr. Fernández: Dije las Naciones “no ven”. Y no ven, porque no ven.

Hernán Torrealba, de Valencia, pregunta: “¿Leí que un capítulo de la serie Los Simson, será incluido en el Hall de la Fama de Coperstown, ¿es cierto? Y, ¿eso lo decide la junta directiva o tiene que ser con el visto bueno de los electores?”.

Amigo Nando: Es cierto. Y los electores no tenemos que ver con eso, pero particularmente, me parece algo bueno para el beisbol.

Gustavo Rodríguez, de Valencia, opina: “Estoy de acuerdo contigo acerca de la locura del Sr. Rob Manfred, de eliminar los cuatro lanzamientos para dar el boleto intencional, pues son muchas cosas las que pueden suceder. Recuerdo un juego empatado entre Caracas y Magallanes, en el noveno inning con un out y hombre en tercera, los Leones intentaron darle la base por bolas intencional al bateador siguiente. Pero uno de los lanzamientos intencionales pasó por encima de la cabeza del catcher, wild pitch, y por supuesto, anotó el corredor de tercera y dejaron al Caracas en el terreno. Me da tristeza todo lo malo que le hacen al beisbol, y me desanima, porque este juego es extraordinario como es, y lo único que debe eliminarse es el uso del designado”.

