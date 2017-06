Feliz fin de semana con rumorama.com

“Dicen que el tiempo todo lo sana, pero la cirugía plástica es más rápida”… La Pimpi.-

Veteranazodelasmenores.com… Durante 10 años de deambular por las menores hasta triple A, ligas independientes e Italia, ninguna de las 30 organizaciones creyeron que el infielder guaireño, Daniel Mayora, podría jugar en Grandes Ligas. Pero ahora que está en México, con los Generales de Durango, tres equipos grandes, Yankees, Diamondbacks y Atléticos, han ordenado a scouts suyos que vayan a observarlo. Mayora cumplirá sus 32 años el 27 de julio, arrancó en México con promedio al bate de 345, cinco jonrones, 26 impulsadas y esta semana, al estilo Joe DiMaggio, llegó a 22 juegos seguidos con incogibles, y sigue. Daniel vistió en las sucursales uniformes de Rockies, Rays, Gigantes y Arrogantes Dodgers.

cambiarándequipos.com… Junio es el mes para establecer qué necesitan los equipos llamados a aspirar a un sitio en la postemporada, y del otro lado, los destinados al peor final, deben seleccionar cuáles estelares darán a cambio de juvetud para prepararse con la mirada al futuro. Dos que dejarán sus uniformes actuales antes del último día de julio, serán Andrew McCutchen (Piratas) y Ryan Braun (Cerveceros), yo que les digo.

lajuvenilshannon.com… La fiesta que iniciaron ayer viernes en la mañana en Little Ferry, New Jersey, continuaba anoche con mucha actividad de beisbol. Inauguraron la remodelación del “Shannon Dalton Forde Memorial Field”. Shannon fue figura relevante de las relaciones públicas de los Mets durante más dos décadas y visitó Venezuela para ver su beisbol. Las obras en Little Ferry costaron 235 mil dólares, aportados por los 30 equipos de las Mayores. Shannon, madre de dos niños, murió muy joven, tiñendo de luto riguroso a todo el beisbol de Estados Unidos.

juniodepeterose.com… Durante todo este mes de junio habrá en Cincinnati Bobbleheads de Pete Rose. En abril fue Leo Cárdenas, mayo Tommy Helms, y será de Ron Oester en julio, Dave Parker en agosto y George Fóster en Septiembre.

gleybervistopormachado.com… El caraqueño Gleyber Torres tiene ya con qué titularse como tercera base de los Yankees, según opina en miamiense Manny Machado, quien ocupa la misma posición en la alineación de los Orioles. Machado en 2012, como Torres ahora, era un shortstop natural jugando tercera base en triple A. El venezolano también experimenta en segunda base. Brian Cashman dijo ayer para “VIP-WIRE”…: “De Torres recibimos diariamente minuciosa información de cuánto hace. No se ha fijado fecha para subirlo, pero creo que podría ser, a más tardar, a comienzos de agosto”. Por supuesto, dependerá de cómo vayan los Yankees.

