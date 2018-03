Carta para Derek Jeter el Marlins ex-Yankees

“Ser flaco tiene la ventaja de que uno no le cae gordo a nadie”… “Club de la Comedia”.

Amigo Derek…: Antes de felicitarte creo mi deber felicitar al beisbol, por haber logrado retenerte entre nosotros. Y felicitarme yo mismo por haber tenido la suerte de verte jugar durante toda tu carrera, 1995-2014.

Cuando anunciaron tu retiro, dentro del marco de un Yankee Stadium entristecido, me preguntaba…: ¿Cómo va a ser el beisbol ahora sin Derek Jeter?

Y me refiero solamente al Jeter bigleaguer, aparte de tanta amistad que me brindaste. Inolvidables aquellas reuniones en el clubhouse cuando Luis Sojo, y nadie más que Luis Sojo enteipaba tus bates.

“Es que nadie en este mundo le pone el teipe a los bates como Sojo”, me dijiste una vez.

No exageraba cuando pensé que el beisbol sería muy diferente sin ti, porque las camisas Yankees con el número 2, sigue siendo la más vendidas de todos los tiempos. Más que las de Babe Ruth, Lou Gehrig, Mickey Mantle, Yogi Berra, Whitey Ford and Co.

Por eso, que hayas decidido seguir en el beisbol, me parece sensacional, además con tantas responsabilidades como estar al frente de un equipo. Los Yankees te pagaron por tus 20 años al servicio de ellos, 265 millones 159 mil 364 dólares, más 150 millones que cobraste por aparecer en anuncios publicitarios. Supongamos que por esos 415 millones 159 mil 364, pagaras en impuestos 150 millones, pues te ha quedado todo lo del beisbol, o sea, más de 276 millones, suficiente para hacer lo que hace la mayoría, mudarse a Florida, jugar golf, pescar, tomar un crucero al año y engordar.

Pero tú amas más al beisbol que a tu tranquilidad. Prefieres los Marlins que al sosiego de anciano. Por esto recuerdo lo que me dijiste el día del anuncio de tu retiro…:

“Me siento viejo para jugar al beisbol, pero joven para cualquier otra actividad”.

Por eso, cuando veo a los culopicosos que te reclaman porque te quitaste de encima los honorarios de Giancarlo Stanton, porque despediste a Jeff Conine y al mascota, me digo…: Derek debe estar feliz con estas suaves preocupaciones.

Te deseo lo mejor. Abrazos… Juan Vené.

RETAZOS.- ** Una encuesta de “Sports Weekly” entre asistentes a los juegos de entrenamientos, reveló que el estadio preferido de ellos en Florida es el “Ed Smith”, de Sarasota, donde entrenan los Orioles; y en Arizona el “Surprise Stadium”, en Suprise, el cual es ocupado por Rangers y Rays… ** El catcher de los Marlins, J.T Realmuto, ha clamado que lo cambien. Pero Jeter se ha hecho el sordo… ** El mánager de los Mets, Mickey Callaway, y sus coaches creen que el californiano Adrián González, de 35 años, no le ganará el puesto de la primera base a Dóminic Smith, de 22 años y también nativo de California. Pero la lucha sigue en Port St. Lucie, donde Smith ha sido indisciplinado…

