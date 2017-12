Feliz fin de semana con rumorama.com

“Un pelo en un plato de sopa es mucho pelo, pero un pelo en la cabeza de un calvo, es poco pelo”… Anónimo.-

* * *

oídoaltambor.com… Los planes de Derek Jeter con sus Marlins…: “En este momento no pensamos en cómo está nuestro róster, o sea, lo más importante no es quién nos hace falta en cada posición. Tenemos una riqueza enorme en nuestros jóvenes de las menores, riqueza que se ha rubustecido aún más, con los muchachos recibido en cambios como los de Giancarlo Stanton y Marcell Ozuna. Eso es un inmenso capital, que vamos a trabajar muy bien al armar nuestro róster, y no estamos diciendo que vamos a ser contendientes en 2018 ni en 2019, pero en 2020 sí. A mediados de ese año tendremos mucho material qué dar a cambio de los dos o tres peloteros que nos falten para ser equipo de la pos temporada, de la Serie Mundial”.

¡quecrezcaelpilón!.com… El rightfielder de los National, Bryce Harper, será libre el año que viene por esta época, y no menos de seis equipos le harán ofertas. imcuso los mismos Nationals. Por cierto, él y su agente, Scott Boras, han dicho que aspiran firmar el primer contrato de Grandes Ligas por 400 millones de dólares, para 10 temporadas… ¡Aamenecerá y veremos!...

¡Bienvenido, Omar!.com… Muchos del ambiente de Grandes Ligas estamos celebrando, porque Omar Minaya ha sido contratado como asistente del gerente-general de los Mets, Sandy Alderson. Minaya, nativo de Dominicana, de 59 años de edad, ocupó durante los últimos tres años, el cargo de consejero de la Mayor League Baseball Players Association. Antes, hasta el cuatro de octubre de 2010, fue gerente-general de los Mets. Y también fue el primer latinoamericano gerente-general en Grandes Ligas, con los Expos en 2002.

Los Atléticos, que han terminado en el foso de la División Oeste en las últimas tres temporadas, acaban de sufrir otro duro golpe, porque las autoridades de Oakland rechazaron el proyecto del nuevo estadio, no muy lejos de donde está el viejo Coliseo. También echaron para atrás hace dos años los planes de la mudanza a San José, ciudad también de California. Sin embargo, los Atlétios tienen un buen porvenir, ya que han llevado muy bien a sus primeras escogencias en los draft, y ahora tienen jóvenes tan prmetedores como el primera base, Matt Olson, de 23 años, despachó 24 jonrones en solo 59 juegos en este 2017; Matt Chapman, de 24 años, tercera base, en media temporda sacó 14 para la calle y progresa día tras día, tanto en la ofensiva como a la defensiva; y el shortstop Chad Pinder, quien conectó 15 jonrones en 87 juegos. El regular en esta posición hasta ahora, es Marcus Semien, pero Pinder es considerado el de los próximos 10 años.

