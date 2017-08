Feliz fin de semana con rumorama.com

“Ya el perro no es el mejor amigo del hombre, ahora lo es el disco duro

Pordentrodelosmarlins.com… Derek Jeter contrató dos scouts para seguir a su propio equipo, los Marlins, en lo que falta de la temporada. Y el mismo Jeter los acompañará cuantas veces pueda. El trabajo es establecer qué le falta a ese roster para ser ganador. Afortunadamente ya adelantaron bastante al salir del ambiente del club Jefrey (El Destripador) Loria. ¡Abuuuuur!

cubanoresuelve.com… Uno de esos culopicosos que nunca faltan, acaba de publicar que si falta México en la Serie del Caribe, debido al proyecto de Liga Única, quedarían cuatro equipos, con Cuba, Puerto Rico, Dominicana y Venezuela, “por lo que no habría problema para el calendario”. Parece ignorar que en Cuba no hay beisbol profesional, por lo que no venden boletos para los juegos, entrada libre. Tampoco hay anunciantes para radio ni para la televisión; ni hay dólares, y menos en la cantidad que exige la Serie para pagar la participación de los equipos visitantes. Cuba ha sido un país extraordinario en el beisbol, y a los cubanos se debe que tengamos este maravilloso juego en los países de habla hispana. Eso es tan cierto, como que Cuba en la Serie del Caribe hoy día, lamentablemente es un estorbo, más que una solución.

todobienconMatz.com… Operaron del codo al lanzador zurdo de 26 años, Steve Matz (Mets), en el Hospital for Special Surgery de Nueva York. Tenía nervios lesionados que fueron repuestos con éxito, según informaron los médicos. Posiblemente tenga que permanecer fuera de acción hasta fines de la próxima temporada.

campañaporestadios.com… Los espectadores del beisbol de ligas menores, de costa a costa en Estados Unidos, reclaman nuevos estadios. Los hay recién construidos, muy modernos, pero quedan unos cuantos, como el de Woodbridge, Virginia, la casa de los National de Potomac, que reclaman a gritos los sustituyan. Quienes hacen campaña por la construcción de los escenarios sustitutos, alegan que producen centenares de puestos de trabajo y, además, son durante los 10 primeros años, una inmensa atracción agregada al espectáculo, la cual garantiza altas ventas de boletos. Pregúntenle a la Liga Mexicana del Pacífico, que tiene seis estadios nuevos o reconstruidos, de los ocho que ocupa el circuito. Y esa mayoría son los mejores y más bellos y funcionales de Latinoamérica.

¡¿Quién sabe?!- Aquí en este barrio latino más grane del mundo, llamado Miami, esperan que Giancarlo Stanton sea El Más Valioso de la Liga Nacional. Eso sería seguro si los Marlins ascendieran a la postemporada, pero tal y como están las cosas, difícilmente.

