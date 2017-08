Solo tres con 2000 y más carreras impulsadas

“En la tierra hay suficiente de todo, como para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos”… Mahatma Gandhy.-

Luis Manuel Hernández, de Valencia, recuerda: “En tu acogedor apartamento de Coral Gables, me mencionaste como una profesía lo que Jeffrey (El Destripador) Loria, como lo llamas en tu reciente artículo, haría este año con los Marlins. Me dijiste: En cuanto mejore el equipo o “explote” Stanton, lo va a negociar, después de haberle extendido un contrato super millonario, de modo que él se haga de una muy buena tajada y otros paguen esa estratosférica suma. Realmente, así sucedió, y solo espero que no vaya a negociarlo antes que sus nuevos dueños se encarguen del equipo. Lo lamentaría, sobre todo por Derek Jeter, a quien admiro, no solo por sus innegables condiciones de estrella, como lo fué en el beisbol mayor, sino por sus dotes de caballero y hombre de conducta intachable y ejemplar, fuera del terreno”.

Amigo Luismá: Ya Derek Jeter le advirtió que quiere al roster con Stanton.

Rodrigo Gutiérrez, de Reynosa, pregunta: “¿Cuál Regla aplicar para esta jugada?: Corredor en primera sin out, sale un roletazo por primera, el fildeador recoge la bola, pisa la primera base y toca al corredor sobre la almohadilla porque no corrió. ¿El umpire sentencia out al bateador y decreta safe al corredor?”.

Amigo Yiyo: Correcto. Porque al ser out el bateador, el hombre en primera no está forzado a avanzar.

Pedro Quimbiulco, de Caracas, pregunta: “¿Por qué no hubo columna de correo el martes 15 en Venezuela?

Amigo Peqú: ¡Que extraño! la columna fue enviada ese día a todos los medios, igual que siempre. Por favor, debes preguntar qué ocurrió donde tú la lees.

Markín Padilla, de Acarigua, pregunta: “¿Quién tiene el más alto promedio al bate y el mayor número de carreras impulsada en una temporada y en la historia?”.

Amigo Kín: Promedio en una temporada, 440, por Hugh Duffy, de los Beanesters, de Boston, en 1894; en la historia, 366, Ty Cobb, Tigres, 24 temporadas, 1905-1928… Impulsadas en una temporada, 191, por Hack Wilson en 1930, con los Cachorros; en la historia, Hank Aaron 2297, en 23 temporadas, 1954-1976, y solamente otros dos han sobre pasado las dos mil, Babe Ruth 2213 y Alex Rodríguez 2086.

Giser A. Vargas M. de Ciudad de México, pregunta: “¿En cuál temporada se ha visto el mejor beisbol en Major League Baseball entre los 30 equipos?”.

Amigo Chiche: Las temporadas son diferentes, pero cada año, desde 1871, donde juega mejor en es Grandes Ligas, por supuesto. Esa comparación es imposible, a menos que a alguien se le ocurra decir algo solo por eso, por decirlo.

