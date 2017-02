Feliz fin de semana con rumorama.com

“Por la cara que tienes, sé que tus padres te hicieron sin ganas”… Xavier Sardá.-

* * *

El “no”denoah.com… Diez peloteros de los Mets salen de los campos de Port St. Lucie, para el llamado Clásico del Beisbol. Lo que ha horrorizado al lanzador Noah Sindergaar, quien se negó a tomar parte en esa pachanga. Sindergaar considera que ese abandono de los entrenamientos, “es perjudicial, no solo para los Mets, sino para el beisbol total”. El mánager Terry Collins, elogió la actitud de su pitcher. Dijo…: “Considero que ha hecho y dicho lo que debía decir y hacer”. Y Noah…: “Pertenezco a los Mets y a nadie más. Mi sueño de cada año es ganar hasta la Serie Mundial”. Los 10 de la historia…: A jugar con Dominicana Jeurys Familia, José Reyes y Hansel Robles; con Puerto Rico, Seth Lugo, T.J. Rivera y René Rivera; con México Fernando Salas; con Italia, aun cuando ellos no conocen Italia, Brandon Nimmo y Gavín Cecchini; y con Israel, aun cuando él no conoce Israel, Ty Kelly.

buenanueva.com… ¡Por fin!... Y me alegro por los compañeros periodistas de Guadalajara y alrededores. El estadio jalisciense ya tiene palco de la prensa tras el home y en la parte alta. No lo he visto, pero así me lo informó el presidente de los Charros, Armando Navarro, quien dice estar celebrándolo, porque era una de sus metas… La próxima, que los Charros sean campeones.

La voz de ¡play ball!.- Hoy sábado comenzarán los juegos de exhibición de los equipos que faltaban. El miércoles se inició esta actividad en Arizona y Florida frente a conjuntos de Universidades. Los últimos juegos de entrenamientos serán el 31 de marzo, y el domingo dos de abril habrá tres de inauguración de temporada…: En la tarde, Yankees en Tampa y Gigantes en Arizona, por la noche, Cachorros en San Luis. El lunes jugará el resto de los clubes.

aurelioabandonado.com… Por el querido compañero periodista Alberto Rubio, me entero que la tumba de Aurelio Rodríguez está en ruinas. ¡Increíble!… ¡Lamentable!... Para su figureo propio, un politiquero atrabiliario, Mario López, decidió sepultar los restos del mejor tercera base en la historia de México, tras la barda del estadio de los Mochis, en la esquina del rightfield. Lo malo fue que, como todo mal politiquero, más nunca se ocupó de eso, ni siquiera la ha vuelto a ver.

cienmillonesparacar-go.com… Este fin de semana debe firmar su extensión con los Rockies, el maracaibero de 31 años, Carlos González, y se espera que le paguen 100 millones de dólares desde 2018 hasta 2022. Este año es el último del contrato anterior y cobrará otros 20 millones, con los cuales habrá recibido durante su carrera, de nueve campañas, hasta la de este año, 78 millones 237 mil 571 dólares.

NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “ Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet a “el deporte vuelve a unirnos”.

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5