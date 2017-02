Carta a mi amigo, el médico de peloteros

“Fui a cambiarle el aceite a mi automóvil y me dijeron, ‘lo que tiene que cambiar es el carro, maestro”… Pacomio.-

Amigo Dóctor…: Mi gratitud por la gran ayuda para esta columna. Comprendo que no no era fácil contarme sus intimidades, porque se trata de los bigeaguers que se dicen lesionados como disculpa, por ejemplo para no ir al llamado Clásico Mundial.

“En mi larga carrera he tenido oportuid,ad de verlo casi todo” me dijo el médico, “también los peloteros que dicen, me duele aquí o allá. Puedo dudar que le duela algo, pero prefiero decirale que le creo. Y sí, los hay que fingen estar adoloridos para no ir al Clásico”.

Cuando Orlando Hernández estaba en lo mejor de su carrera con los Yankees, dijo sufrir de un misterioso dolor en el brazo de lanzar. Los médicos y trainers dudaron que le doliera algo. Finalmente se estableció que el cubano solo quería descansar unas semanas.

En otra oportunidad, conocí un jugador incluído en El Juego de Estrellas, pero no quería asistir, por lo que, en complicidad con un médico, se hizo enyesar la mano derecha y dijo haber sufrido una fractura. Me lo contó el mismo personaje, porque éramos muy amigos.

Por supuesto, sí hay lesionaos, no se trata de que todos mientan, supongo incluso que es la minoría los que se disculpan así.

“Se siente presión de los fanáticos, de la prensa y hasta de los amigos, que quieren ver a uno en ciertas actividades” me comentó un bigleaguer que se negó a ir este año al llamado Clásico, “y puede ser que a uno no le convenga, por las responsabilidades que se tienen con el equipo. Esas son las reales, la únicas que siento como obligatorias. Lo otro, el Clásico, la Serie del Caribe, el beisbol de invierno, no tienen importancia, es más, creo que si uno va a esas competencias, pone en peligro la carrera de bigleaguer y los honorarios de las Mayores. Lo malo es que mucha gente no lo entiende, o no quiere entenderlo”.

Me imagino, querido médico, que por esto, se verán obligados a veces a hacer también de adivinos o investigadores.

Gracias otra vez, y hasta siemre, mi dóctor, un abrazo... Juan Vené.-

RETAZOS.- ** El estelar del fútbol americano que quiere hacerse bigleaguer, Tim Tabow, firmado por los Mets, dará una conferencia de prensa el lunes que viene en el Tradition Field, de Port St. Lucie… ** Dunedin, aquí en Florida, donde están los campos de entrenamientos de los Blue Jays, cambió su fisonomía al llegar José Bautista. Es que el outfielder dominicano, de 36 años, estuvo a punto de irse a otra parte, antes de que lo re-firmaran para la temporada de este año por 18 millones 500 mil dólares… ** En cambio, la tristeza que se observa en el clubhouse de los Royals, en Surprise, Arizona, hace suponer que les costará mucho reponerse del pesar por la muerte accidental de Yordano Ventura…

