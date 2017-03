El Clásico es positivo para Jalisco y México

“Los dos más grandes misterios son el amor y la muerte, porque nada sabemos de eso”… J.V.-

Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde donde escribes; tu tema no ha sido tratado recientemente, y lo que escribiste se entendía?

Gladberto Penzini, de Guadalajara, pregunta: “¿Ud. considera que el Clásico Mundial del Beisbol le hará daño a nuestra ciudad por ser sede?”.

Amigo Beto: No todo es negativo en cuanto al Clásico. Para Jalisco y todo México es muy positivo, mueve el cotarro al máximo. La afición jalisciense debe ovacionar a Salvador Quirarte, Armando Navarro y al gobierno del Estado, quienes consiguieron el evento. Además, no costará ni un centavo a los fondos públicos. Más bien, quedarán utilidades. Los cuatro equipos a jugar allá, son de los más atractivos, Italia, Puerto Rico, México y Venezuela.

Ricardo Durán, de Maracaibo, pregunta: “¿Cuándo tendrá una nueva oportunidad David Concepción para el Hall de la Fama vía Comité de Veteranos?”.

Amigo Chardo: Posiblemente el año que viene.

Sixto R. Brito, de Caripito, pregunta: “¿Es cierto que Ted Williams odiaba a los periodistas, fuiste víctima de sus malos tratos?”.

Amigo Chito: Williams se retiró del beisbol como pelotero en 1960, el año cuando comencé a trabajar en Grandes Ligas. Pero es cierto que ha sido de los bigleguers que peor ha tratado a la prensa. Lo conocí cuando ya era mánager de los Senadores 1969-71 y después Rangers en 1972. No era muy cordial, pero sí nos atendía a los periodistas, porque en ese cargo ya inexcusable.

Angelina Santamaría, de Brisbane, Australia, pregunta: “Para mi tesis de grado, necesito saber quién hizo el primer triple play en Grandes Ligas, por favor”.

Amiga Lina: Ocurrió el 18 de julio de 1909, el shotstop de Cleveland, Neal Ball, capturó cerca de la segunda almohadilla una línea, un corredor que estaba en esa base quedó fuera, mientras Ball pisaba para el segundo out, y el corredor de primera, creyó que la línea había pasado al outfield, por lo que llegó hasta cerca de segunda, donde lo tocó el shrtstop. El año anterior, Neal Ball jugó para los Yankees y fue líder en errores de ambas Ligas, con 80.

Gilberto Méndez, de Maracay, pregunta: “¿Si lo hubiesen propuesto como comentarista exclusivo del Clásico Mundial de Beisbol, hubiese aceptado?”.

Amigo Gil: Vengo de regreso. Transmití todos los juegos que quise. Me han propuesto algo mejor, ser narrador de los Gigantes y de los Mets, y he dado las gracias, pero no, permíteme estar en casa. El Clásico no lo hubiera transmitido nunca, ni en mis años de mayor entusiasmo, porque no creo en eso y me es imposible ser hipócrita, no puedo engañar a los oyentes.

