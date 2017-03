Todos participan en mayoría de jugadas

“Algo que las abuelas solían llamar pecado, las jovencitas de hoy llaman experiencia sexual”… Joey Adams.-

Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde donde escribes; tu tema no ha sido tratado recientemente, y lo que escribiste se entendía?

Hernán Torrealba, de Valencia, pregunta: “¿Hay estadísticas de los lesionados en la historia del Clásico del Beisbol?”

Amigo Yeyán: Sí existen tales estadísticas, pero son ocultadas por Major League Baseball. No les conviene se conozcan. Uno de los graves problemas de ese evento es que los peloteros aún no vienen preparados físicamente, tienden a lesionarse más que en los entrenamientos, puesto que el esfuerzo para tratar de ganar los juegos es superior.

Edgar Peláez, de Caracas, opina: “El próximo paso del comisionado Rob Manfred para reducir los tiempos de los juegos, podría ser la eliminación del recorrido por las bases después del jonrón. Quien saque la bola se va al dugout”.

Jefferson E. Román G. de Gatineau, Quebec City, Canadá, pregunta: “¿Ya Miguel Cabrera tiene los méritos para ser elevado al Hall de la Fama de Cooperstown, como se lo oí decir a un narrador, o se trata de un comentario patriotero?”.

Amigo Jeff: Comentario patriotero y de ignorante. Ningún número garantiza que alguien reciba esos honores. Si fuera así, no haríamos falta los más de 500 electores.

Carlos M. Sandoval, de Tijuana, pregunta: “Soy entrenador aficionado y oigo que en casi todas las jugadas deben participar los nueve a la defensiva. Por ejemplo, ¿cómo ponerlos a jugar todos con línea de hit por la raya del leftfield sin gente en base?”.

Amigo Chalo: Eso es posible en extra bases. El catcher cuidará el home-plate, el lanzador cubrirá tras el tercera base, el primera base ve que el corredor pise la almohadilla y corre tras él hacia segunda, el segunda base se alínea con el shortstop, pero cerca de su almohadilla, el tercera base cubre su almohadilla, el shortstop va hacia el leftfield corto para recibir el tiro, el leftfielder debe tirarle al shortstop, el center fielder va como protección tras el leftfielder y el rightfielder cubre tras el segunda base.

Mervin Rincón, de Maracaibo, pregunta: “¿Por qué Ud. afirma que Omar Vizquel no llegará al Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Marvo: Jamás he dicho eso. Solo he confesado sinceramente que no votaré por él.

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, comenta: “Muy acertado tu comentario sobre los uniformes más vistosos del Clásico. Me pregunto, ¿a quién se le ocurrió decidir eso? De los cinco señalados como “más bonitos”, se salva solo el de Japón, porque los otros parecen de equipos pobres, sin presupuesto. Sencillamente horrorosos”.

