El catcher espía cuando la II Guerra Mundial

Aldo A. Pérez de León, de Piedras Negras, pregunta: “¿Chalao Méndez sigue de scout de los Phillies, y cuántos scouts buscan talento en México?”

Amigo Al: El Chalao sigue con los Phillies. Y el número de los scouts en México, ni en ninguna otra parte es fijo. Depende de las circunstancias y de lo que necesiten los equipos en USA.

Alí J. Caldera S. de San Mateo, pregunta: “En supuesta elección para el Cy Young de la Liga Americana en 1946, ¿por quién votarÍa Ud. por Bob Feller o por Hal Newhouser?”.

Amigo Ajota: Por Bob Feller.

William Pérez, de Caracas, pregunta: “¿Cierto que un receptor de Grandes Ligas llamado Moe Berg fue espía durante la II Guerra Mundial?”.

Amigo Will: Eso es verdad y se le considera el bigleguer mejor preparado en la historia. Además de sus conocimientos internacionales de la política, hablaba siete idiomas y viajó por gran parte del mundo en sus misiones secretas.

Federico A. Ramírez M. de Anare, pregunta: “Para que los umpires setencien una interferenca de la ofensiva contra la defensiva, ¿deben esperar la reclamaciòn?”-

Amigo Rico: No. El umpire debe sentenciar la interferencia tan pronto como la aprecie.

Ramón Aristiguta, de Hermosilo, pregunta: “¿La postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico resulta menos interesante sin los Naranjeros, como se está jugando esta vez?”.

Anigo Moncho: No creo que eso sea correcto en Culiacán, ni en Navojoa, Mexicali o Guadalajara… Digo yo, ¿no?

Gerardo Flores, de Caracas, pregunta: “¿Conoce Ud. la historia del Himno Nacional de Venezuela?, porque nunca la ha publicado. En cambio sí lo hizo acerca del de Estados Unidos, porque Ud. es un inmundo vendepatria”.

Amigo Gero: Conozco bien la historia de nuestro Himno porque me la enseñó el maestro Tomás Céspedes, cuando yo estudiaba la primaria en mi querido internado Padre Antonio Leyh, de Maracay. Pero eso no me lo han preguntado.

Rafael Fernández, de Mazatlán, pregunta: “Ud. publicó que Estados Unidos estuvo sin Himno Nacional hasta 1931. ¿Cómo se explica eso?”.

Amigo Fafa: Había varias obras musicales utilizadas como Himno, antes de imponerse “The Star-Spangled Banner”, el tres de marzo de 1931. Dos de esas piezas musicales, fueron por ejemplo, “Heil, Columbia” y “My Country, Tis of There”. Muchos estadounidenses consideran que el mejor Himno sería “Good Bless América”.

