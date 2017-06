Cananea merece un crédito que aún no se le ha dado

“La diferencia entre sexo pagado y sexo gratis, es que generalmente, el sexo pagado resulta más barato”… Anthony Quinn.-

Bruce Baskin, de “Baseball México”, Chehalis, Washington, informa: “Agrego algo a su nota acerca de la suspensión del mánager de los Marineros, Maury Wills, de dos juegos en 1981 por alterar los rectángulos de los bateadores en Seattle. Mientras él estuvo fuera de juego, el mexicano Benjamín (Cananea) Reyes dirigió el equipo frente a los Twins, perdió uno, 4-1 el 28 de abril y el 29 empató a siete carreras, porque no pudieron seguir más allá del octavo inning, debido a la lluvia. Maury conocía a Cananea desde cuando fue a jugar en la Liga Mexicana del Pacífico, por lo que se lo llevó a Seattle como coach de tercera ese año, 1981. Cananea no aparece en los records por esa actuación de emergencia, pero es el único mexicano que ha sido mánager en Grandes Ligas. Y él siguió como coach de los Marineros después que despidieron a Wills y lo sustituyeron por René Lachemann. Después retornó a México por el resto de su carrera. Es una gran historia, y Cananea Reyes merece un crédito que aún no se le ha dado… Saludos a La Pimpi”.

Amigo Bru: Muy agradecido. De acuerdo en que Cananea ha sido poco reconocido. No solo merece mucho por lo de las Mayores, sino que en México fue emblemático. Y la Pimpi te retorna los saludos con mucho cariño.

Guillermo A, Ochoa R. de Valencia, pregunta: “¿Cómo surgieron los agentes libres y cómo hacían los bigleagers, antes de que existieran, si no querían seguir jugando con un equipo?”.

Amigo Memo: Marvin Miller, dirigente sindical de los trabajadores del acero, fue contratado como director general de la Major League Baseball Players Association en 1966. Y estuvo en ese cargo durante 16 años, logrando una inmensa transformación en las relaciones peloteros-propietarios de equipos. Primero consiguió el arbitraje y en seguida, en 1975, los agentes libres, con los pioneros Jim (Catfish) Hunter, Dave McNally y Andy Messersmith. Antes de Miller, si un bigleaguer no quería seguir con un equipo, solo tenía una opción: retirarse del beisbol.

David Sánchez, de Sanare, pregunta: “¿Algún día tendremos de vuelta a Luis Sojo con los Cardenales de Lara, y será conveniente la Serie del Caribe 2018 en Barquisimeto?”.

Amigo Davo: Luis Sojo es Cardenales de Lara. Regresará como mánager y ganará campeonatos. En cuanto a la Serie del Caribe, hay una sede preparada ciento por ciento, por si no fuera aconsejable en Barquisimeto, es Guadalajara.





