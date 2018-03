Feliz fin de semana con rumorama.com

“No trates de ser una persona de éxito, sino una persona de virtudes”… Albert Einstein.-

maniobrabrava.com… Tal como estaban ayer las cosas, en Lake Buena Vista, aquí en Florida, los Bravos de Atlanta van a aparecer en la mayoría de las predicciones, como buenos candidatos para disputarle el último lugar de la división este de la Liga Nacional a los Marlins. Ese róster no ha sido preparado para ganar, sino con la misión de servir de soporte a la reconstrucción del equipo. Esperan que en 2019 o a más tardar, en 2020, vuelva a ser este club el de aquellas glorias de todos los otoños. Pero es que ellos violaron las reglamentaciones de Major League Baseball para la firma de peloteros y ya no aparecen con ese uniforme Chipper Jones, Greg Maddux, Don Glavine ni Bobby Cox. Eso sí, tienen muy buen material en las menores, a donde mandaron Ronald Acuña, quien no les hace falta por ahora, y así le atrasan sus posibilidades de arbitraje y agente libre.

candelaeneleste.com... Hablando de la división este de la Liga Nacional, la contienda Mets-Nationals se anuncia de una furia espectacular. Son dos excelentes equipos que estrenan mánagers. Los de Washington presentan una alineación que debe batear muy bien. Pero los Mets tienen puesta la mayor parte del optimismo en los lanzadores. La rotación es posiblemente la mejor de los 30 equipos y en el bullpén hay brazos jóvenes y poderosos… ¡Amanecerá y veremos!

respondeperaza,com… El barinés José Peraza, ha respondido positivamente a la labor del coch de bateo de los Rojos, Don Long, y está terminando los entrenamientos en Goodyear, Arizona, con promedio al bate de 333, porcentaje de embasado 340 y embasado slugging 763. Al mánager Bryan Price y al mismo Long, les llamaba la atención, que siendo tan joven el venezolano, 23 años, hubiera bateado para 324 en 2016, pero solo para 259 el año pasado.

noenfavordeloscharros.com… La mudanza de las oficinas de la Liga Mexicana del Pacífico de Hermosillo para Guadalajara, ha provocado numerosas protestas. He recibido docenas de emails, especialmente de Hermosillo, Culiacán y Mazatlán, afirmando que eso favorece a los Charros, lo que no es cierto. De ser así, entonces donde quiera que funcionó antes la presidencia de la Liga, favoreció a algún otro equipo. La mudanza para La Perla Tapatía obedece a la logística. La ubicación de esa ciudad, en el centro de México, facilita el trabajo en toda la República.

deochosietenelpacífico.com… Por cierto, la Liga Mexicana del Pacífico jugará el próximo campeonato en siete estadios nuevos o remodelados. De los ocho equipos, solo los Mayos de Navojoa juegan en casa vieja.

