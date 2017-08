Beto Ávila no hubiera sido campeón de bateo

“Por muy mentiroso que sea una persona, es difícil no creerle cuando dice cosas bellas de uno”… Pacomio.-

Gildardo Paredes, de Playa del Carmen, pregunta: “¿Es verdad que, por no llevarse bien con los periodistas, Ted Williams no fue ganador del título de Más Valioso en 1941, y que dos veces no fue el campeón de bateo porque las Reglas de esos años no contaban como turnos legales los sacrificios ni las bases por bolas?”.

Amigo Gil: Primeramente, era Williams el del problema, no los periodistas, por lo que nada tuvo que ver. Lo que le quitó el título fueron los 56 juegos consecutivos de Joe DiMaggio conectando incogibles y que los Yankees ganaron hasta la Serie Mundial a los Dodgers en cinco juegos, mientras sus Medias Rojas, ¡¿quién sabe dónde estaban?! Lógicamente, DiMaggio fue El Más Valioso… El otro caso: Los sacrificios y las bases por bolas siguen sin contar como turnos legales. El cambio fue que ahora, si un bateador no tiene los turnos suficientes, 502, para optar al título, y si al agregárselos imaginarios, sigue con el mayor promedio, gana el título. Regla 10.23(a). De haber existido esa Regla, Williams hubiera sido el campeón de bateo en 1954, y no Beto Ávila.

Carlos Astudillo de Caracas, pregunta: “¿Quién ha sido el jonronero que ha recibido más pelotazos en la historia, y Albert Bell reúne los números para llegar al Hall de la Fama de Cooperstown?”.

Amigo Chalo: Frank Robinson, 198… En cuanto a Bell, no me importan los números, pero hace tiempo dejó de ser candidato. Su mayor votación fue del 7.7%, y necesitaba el 75. Solo estuvo dos años en la planilla de votación.

Félix Salazar, de El Guapo, pregunta: “¿Además del récord de los 56 juegos seguidos con incogibles de Joe DiMaggio, ha habido en Major League Baseball algún otro bateador que se haya embasado en igual número de juegos o más?”.

Amigo Chely: Duke Snider, 58 juegos en 1954 y Barry Bonds, 58 en 2003.

Luis Morales, de Tovar, Pregunta: “¿Cuánto gana un scout de avanzada en Grandes Ligas, y cuándo podremos disfrutar de su conferencia Cinco Mil Años de Beisbol en Venezuela?”.

Amigo Lucho: Esos honorarios dependen de la experiencia y la fama de los scouts. Los hay que cobran hasta 300 mil dólares anuales, pero los menos, reciben 50 mil, en ambos casos, más gastos de viaje, pasajes, hotel, comidas… Y yo iré a dar mi charla a Venezuela en cuanto me lleven. Me declaro totalmente a la orden.

Federico A. Ramírez M. de Anare, pregunta: “¿Quién es el mánager que más Series y Mundiales ha ganado?”

Amigo Rico: Joe McCarthy siete y Casey Stangel siete.

