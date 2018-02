Carta para Benjamín Gil mánager de México

“Si la medicina ha avanzado tanto en los últimos 50 años, ¿por qué me siento peor que cuando estaba en mis 40?”… Joey Adams.-

* * *

Amigo Bengi…: Cuando perdiste el primer juego de la Serie del Caribe, me dije…: “Bengi y su equipo de México van bien, porque son los mejores perdedores”.

Con ese título penetraron en los playoffs, por lo que eran los menos favoritos. Sin embargo, y contra todas las predicciones, les ganaron a los campeones de Mexicali y a los super favoritos de Navojoa.

Y henos aquí reunidos en Guadalajara donde aún pueden surgir sorpresas, según nunca he entendido, ni me he preocupado por entender, cómo se juega la Serie del Caribe. Me dicen que pueden ocurrir barbaridades como que con un solo juego ganado se pueda ser campeón… ¡Vaya Ud. a saber!

De todas maneras, me alegro de que la tradición creada por Juan Manuel Ley sea tan bien llevada por la familia, ya que en la pelota profesional, el único objetivo es ganar, y ahí están los Tomateros en la reunión de los campeones del Caribe y el Pacífico.

Felicitaciones a Culiacán, a todo el róster, a la familia Ley, a Jaime Blancarte, al beisbol.

Si ganan la Serie, ¡qué bien!... Si no la ganan, eres el mánager del equipo mejor perdedor.

En estos días te he recordado con aquella cara de jovencito de 20 años, como te conocí en 1993, en el dugout de los Rangers, antes de tu primer juego con ellos, antes de tus destacados ocho años en las Mayores. Fue cuando escribí…:

“Los Rangers dicen tener en este muchacho de Tijuana, al shortstop joven de mejores manos y mejor brazo en el mundo”.

Observo que a los 45 de edad sigues disfrutando del beisbol, aun cuando ahora tienes que jugar las nueve posiciones y cargar con las derrotas, mientras todos los demás se llevan las victorias.

Menos mal que eres el mejor perdedor.

Mi querido Bengi…: Ya sabes cuánto te aprecio, como aprecio a todo el que da al beisbol más de lo que se lleva.

Y en cuanto a los culopicosos que protestaron por los refuerzos, ya sabes que hagas lo que hagas, siempre alguien dará un grito tonto.

Abrazos, Juan Vené.-

RETAZOS.- ** Yu Darvish dijo ayer…: “Lo que más me mortifica es que a estas alturas, ignoro dónde habré de instalar mi hogar de verano”. Yarvish, lanzador derecho de 31 años, aspira cobrar 160 millones de dólares por seis temporadas. Con Dodgers y Rangers el año pasado, ganó 10 y perdió 12, dejó efectividad de 3.86… ** Entre otros estelares del pitcheo que siguen sin contratos, aparece también Jake Arrieta, de 32 años, quien brillara con los Cachoros… ** E igualmente sigue sin equipo el jonronero, outfielder y primera base, Logan Mórrinson, quien sacó 36 el año pasado con los Rays. Pero es que son varias docenas de agentes libres a estas alturas, como el tercera base con mejor sluggings, Mike Moustajkan, de 29 años…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector com o tú.

