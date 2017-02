Eliminar melenas, barbas y designado

“Los toros siempre están de vacas… ciones”… Anónimo.

Juan T. Lugo M. de Valencia, pregunta: “¿Se apresuró David (Big Papi) Ortiz al anunciar su retiro, cuando terminó primero en carreras impulsadas con 127, en dobles 48 y en slugging 553?”.

Amigo y tocayo: Cuando Willie Mays se negaba a retirarse, lo contrataron los Mets. Y en Shea Stadium, en 1973, conectó batazo bueno para dos bases, pero al intentar correr, cayó arrodillado y fue out en primera, 8-4-3. Dio lástima. ¡Qué bueno que David no le provocará lástima a nadie! Porque ya tiene 41 años de edad y en sus 18 temporadas de bigleaguer ganó 159 millones 512 mil 500 dólares. ¿Cuándo quieres que disfrute de ese dinero y de su familia?

José Gómez, de Banning, California, pregunta: “Corredores en primera y segunda un out, la pelota bateada golpea al umpire, detrás del montículo, se desvía y sigue hacia el jardín, ¿cuál es la sentencia correcta?”.

Amigo Pepe: El anotador debe acreditar incogible al bateador. Revísate las Reglas 9.05(f) y 10.05(e).

Gustavo E. Yépez P. de Cuenca, Ecuador, opina acerca de los comentarios de Andrés Espina, de Maracaibo, publicados aquí mismo el miércoles pasado: “Ud. no debió perder tiempo y espacio respondiéndole. El castellano es tan amplio que no se deforma ni se degrada por el uso de términos de otro idioma. A los salvajes que defienden las traducciones estúpidas, deberían prohibirles escribir, porque son ellos los que destruyen el idioma. Al menos en casos de terminología deportiva, medicina o ingeniería, considero no debe alterarse. ¿Por qué no se quejan del espanglish usado por los reggeatoteros?”.

Elvis J. Marín T. de Carora, pregunta: “¿Hay algo en el beisbol moderno que quisiera cambiar?”.

Amigo Yeyi: No publico todo tu email porque es demasiado elogioso. No sé si lo merezco. Muchas gracias… Eliminaría el designado, las barbas, las melenas, masticar tabaco y salir al terreno tan ridículos, como disfrazados de Pedro Harapos.

Patricio Zazueta, de Culiacán, pregunta..: “¿Hubo una época cuando estaban prohibidos los lanzadores zurdos?”.

Amigo Ticho: Hasta fines del siglo XIX, en Estados Unidos se consideraba de mala suerte ser zurdo. Obligaban a los nacidos así a usar la mano derecha, amarrándoles la mano y el brazo izquierdos. No había jugadores zurdos en el beisbol. Incluso, la primera liga grande, la National Association, jugó siempre, 1871-1875, sin zurdos, y sin zurdos comenzó la Liga Nacional en 1876. El primer zurdo en Grandes Ligas fue el lanzador Robert Mitchell, del equipo de Cincinnati, en 1878. Ahora son zurdos, uno de cada cuatro pitchers de las Mayores, y en total, 11 de cada cien bigleaguers.





