Mentira que el gobierno abandonara al beisbol

“Como dice Barbarita: No me importa que Juan persiga muchachas por ahí, también los perros persiguen carros, y no saben manejarlos”…

* * *

Hoy debió ser Día del Correo. Pero un tema de urgencia me obliga a dedicarle el espacio. Miércoles, jueves y viernes serán entonces Días del Correo, tres en vez de dos.

Es incierto que el gobierno de Venezuela haya fallado en su ayuda al beisbol profesional, en cuanto al aporte de los dólares a precio oficial, el mínimo. Lo recalcó para esta columna el presidente de la Liga del Beisbol, J.J. Ávila, quien se mostró muy incómodo por algunas versiones que califica de “equivocadas” o “interesadas”.

Por televisión, aquí en Miami, dijeron que el gobierno venezolano había entregado a la Liga un cheque por 10 millones de dólares, contra un Banco ruso, y que al intentar cobrarlo, encontraron que no tenía fondos.

“¡Francamente!” se lamentaba J.J. “cómo imaginar que en esta época de las transferencias y el internet, vamos a estar moviendo sumas como esa con cheques sin fondos”.

Lo del Banco ruso se ha interpretado como una maniobra politiquera, para hacer ver que los dólares del gobierno están en Moscú.

“El gobierno ha cumplido al pie de la letra con el compromiso de suministrarnos los dólares que necesitamos a ese precio preferencial” también dijo el presidente de la Liga. “Si no nos los concedieran, no podríamos montar el campeonato. Casi todo tenemos que pagarlo en dólares, honorarios y pasajes aéreos de peloteros importados, pelotas, bates, cascos, etc”.

También dijo: “Nosotros solo trabajamos en pro del beisbol, y la respuesta del público ha sido excelente. Hacía tres años que el estadio Universitario no se llenaba, y esta vez se ha llenado dos veces con juegos Caracas-Magallanes”.

Otra mentira que molesta a los ejecutivos de la Liga y a los propietarios de equipos, es que no jugarán el calendario completo.

“Lo dicen los interesados en causarnos mal” recalcó J.J. “Pero vamos a jugar hasta febrero, con los playoffs de siempre y volaremos a Guadalajara, donde vamos a vivir una de las Series del Caribe más memorables, por la tremenda organización de los Charros”.

El presidente Ávila también expresó que los ocho equipos han registrado muy buenas entradas.

“La gente está con el beisbol, este es un país beisbolero, y nada, ni nadie lo va a convertir en otra cosa”.

Lo demás, según otros voceros de la Liga, son intereses mezquinos, calumnias de que el gobierno ha abandonado al deporte nacional.

Al final, recalcó J.J: “Estamos unidos, el gobierno nacional, los gobiernos estatales y los ocho equipos, y creo vamos a tener al final muy buenos resultados, tanto deportivos, como económicos…

ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5