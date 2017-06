Cómo gastar $ 5.000 en cada hora del día

Lo llamaban Jonás, porque se le desapareció a la esposa tres días, y le dijo que se lo había tragado una ballena”… “Sábados Felices”.

Hoy y mañana son Días del Correo ¿Enviaste nombre, apellido y la ciudad o la población desde dónde escribes?

Jaime R. Suárez O. de Maracay, sugiere: “Sería bueno hacer comparaciones de lo que significaban en 1930 y 1931, los 80 mil dólares que ganaba Babe Ruth por temporada, y los 30 millones o más que reciben hoy día los mejor pagados”.

Amigo Chamy: Con sus 80 mil Ruth podía vivir entre lujos de rico, y ahorrar unos pocos miles por temporada. Pero para gastar los 30 millones al año hoy día, es igual a más de justo 80 millones (83,333.333). Necesitarías consumir más que esto diarios. O sea, si duermes ocho horas, tendrías que gastar más de cinco mil dólares por hora… ¡por hora!… Y no me hables de impuestos, porque eso lo pagan con los ingresos por publicidad y anexos, y les queda otro resto.

Efraín Cordero, de Querétaro, opina: “Con relación a su columna ‘Las peleas en beisbol, hockey, basquet y futbol’, me llamó la atención su comentario ‘Si en el hockey sobre hielo no pelean, se acaba ese espectáculo’. Respeto su opinión (de hecho, le reitero que su columna es una de las razones principales por las que leo la sección deportiva), pero me parece que está mal informado acerca del hockey, se lo digo como seguidor de ambos deportes. Las peleas en el hockey entran en la misma categoría de folklore como Ud. coloca las del beisbol. El promedio de partidos con peleas en la NHL va a la baja reduciéndose a un 25%. Esto quiere decir que tres de cada cuatro encuentros se desarrollan sin novedad aparte del deporte en sí mismo. Si un deporte dependiera de las peleas para ser espectáculo, lo normal sería que la tendencia fuera al alza y no al contrario”.

Gilberto Méndez, de Maracay, pregunta “¿Está usted de acuerdo con la reciente práctica de algunos mánagers en Grandes Ligas de tenerle a cada pitcher abridor un catcher particular?”.

Amigo Gil: No es “reciente”. Existe hace décadas, porque es muy productivo que pitcher y catcher se conozcan en su juego. Un ejemplo fueron Steve Carlton (1965-1978) y Tim McCarver (1963-1980). Cuando los Cardenales cambiaron a Carlton a los Phillies, él dijo que no se iba si no mandaban también a Phildelphia a su catcher, Tim McCarver.

Luis Morales, de Tovar, pregunta: “¿Cuánto gana un bat boy en Grandes Ligas?”:

Amigo Lucho: Los equipos tienen más de uno. A veces hasta cinco. Pero uno o dos son profesionales. Los otros, casi siempre estudiantes de vacaciones. El profesional cobra alrededor de 40 mil dólares por campaña. Los demás, unos 10 mil.

