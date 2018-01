Cómo es el arbitraje de Grandes Ligas

¡Increíble!... Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy y mañana son Días del Correo.

José Gómez, de Banning, California, pregunta: “¿Qué es el arbitraje y para qué sirve?”.

Amigo Pepe: Quienes han jugado entre tres y seis años en Grandes Ligas, pueden exigir se les atienda acerca de lo que desean cobrar, si no están de acuerdo con la oferta del equipo. El arbitraje consiste en la presentación ante un juez, a cargo de los agentes del pelotero, de los motivos por los que aspiran más dinero, y cuánto quiere ganar el hombre. Los abogados del equipo responden, defienden la oferta que han hecho. El juez entonces tiene la suma que quiere ganar el pelotero, lo que ofrece la organización y los alegatos de ambas partes. Debe decidirse por una de las dos cifras no puede crear otra cantidad. La sentencia es inapelable.

Amalia Borges, de Caracas, pregunta: “¿Por qué, según usted, Ted Williams no figura entre los bigleagues con las cinco maravillosas habilidades?”.

Amiga Malla: Tenía muy mal brazo, corría a cámara lenta y sus manos no eran las más seguras en fildeo. Pero chocaba muy bien y tenía poder, maravillosas habilidades.

Luis J. Higuera, de Culiacán, pregunta: “¿Por qué al bate de los entrenadores se le llama fungo, en vez de eso mismo, bate para entrenadores, quién lo inventó, cuándo?’”.

Amigo Lucho: Eso que propones es muy largo. Mucho más fácil, cómodo, es decir fungo. La primera información que se tiene del fungo, es de 1867, cuando en el este y en el noreste de Estados Unidos se practicaba un juego consistente en elevar una pelota varios centímetros frente a uno y batearla hacia un grupo de fildeadores. El que la atajaba venía a batear. Unas variantes eran que a veces se necesitaba atajar no uno, sino tres flies, y en oportunidades hasta cinco, para ganarse el sitio del bateador. Como era una actividad muy divertida la llamaban fun, y go porque la misión era ir a batear, fun y go. Es la etimología de cómo después de llamaron los bates más delgados, inventados para algo similar. Ahora, el primer bate fabricado en la forma del fungo como lo conocemos hoy día, surgió en 1898, cuando el propietario de la fábrica de bates “Louisville Slugger”, John (Bud) Hillerich, gran aficionado del beisbol, dispuso facilitar el trabajo de mánagers y coaches. Los fungos pesan solo entre 17 y 22 onzas, por ser mucho más delgados que los bates de juego, y fueron inventados así porque quienes manejan los entrenamientos pasan horas fungueando a infielders y a outfielders.

