Feliz fin de semana con rumorama.com

jonroneríííísimos.com… Si entre ellos dos solos, Aaron Judge y Giancarlo Satanton, disparan cien o más jonrones, como lo han demostrado, los Yankees van a superar el record de más batazos completos por un equipo en una temporada, que ostentan los Marineros hace 20 años, desde 1997, y es de 264. Podrían, de paso, montarse sobre una marca más vieja aún, 88 años, la de más carreras anotadas, impuesta por los mismos Yankees en 1931.

negocioesnegocio.com… Los Yankees planifican abrir las puertas de Yankee Stadium más temprano a partir de 2018, porque millares de fanáticos querrán ver a esos dos sluggers practicando bateo, y así aumentarán considerablemente la venta de comidas y bebidas.

solodosvecesenlahistoria.com… El equipo líder en jonrones este año fue el de los Yankees, con 241, y se convirtieron en los segundos en la historia en agregar a su róster un líder jonronero inmediatamente después de ser campeones en cuadrangulares. La otra oportunidad también fueron los Yankees, cuando eran aún los Mulos de Mahattan, en 1920 y adquirieron a Babe Ruth.

elmánagerays.com… La alineación de los Yankees 2018 no podrá compararse con ninguna, tercero, cuarto y quinto, Judge, Stanton, Gary Sánchez. Y por ahí, Didí Gregorius, Brett Gardner, Greg Bird, Aaron Hicks y Gleyber Torres. El mánager de los Rays, Kevin Cash, comentó…: “Enfrentar a los Yankees 2018 es un reto muy serio. Es inevitable pensar en eso. Me he sentado a pensar acerca de la alineación. No se cómo la organizarán, pero eso no importa, tendrán tremendo balance y poder”.

demasiadajaponería.com… Me da la impresión de que han tratado de enredar el caso del japonés Shohei Ohtani (Angelinos). Primero dijeron que sospechaban algo ilegal en la contratación, y en seguida que necesitaba operación del codo derecho. En las oficinas de Anahaim todos están seguros de que pueden estar seguros.

elmás,elmás,elmás.com… El sistema de ligas menores de los Medias Blancas es considerado, por encima de los Yankees, el más rico en prospectos, después de 13 meses de transformaciones. Por eso los equipos interesados en conseguir futuro por sus estelares, miran ahora hacia el sur de Chicago.

losnuevosmarlins.com… Los Marlins han adquirido 22 peloteros jóvenes en cambios realizados desde julio. “Cuando los muchachos pasan dos o tres años por las menores con una sola organización, aprenden a amar su divisa” expresó Derek Jeter, “y queremos tener un róster balanceado, con jugadores que den el ciento por ciento”.

