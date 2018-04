Asdrúbal encendido al bate y los Mets lo llaman Cabby

“Le pregunté a una amiga cuántos esposos había tenido, y respondió: ¿Contando los míos?”… La Pimpi.-

Asdrúbal Cabrera (Mets) ha bateado de hit en todos los juegos de visitantes este año, de 37-14, para 378. Con su promedio total de 354, es cuarto de las dos Ligas, en slugging tiene 608, cuarto de la Nacional, con 12 extra bases. En los últimos seis juegos ha bateado para 440, de 25-11, siete impulsadas. Y todos los del equipo le llaman Cabby… De Campeche para el mundo. En el blog #BeisbolCampechano me encontré con este emotivo mensaje: “BEISBOL CAMPECHANO. El beisbol es un estilo de vida, competitividad, respeto, honestidad, disciplina, camaradería, diversión, tolerancia, buen humor, carácter, amor, amistad, fiesta, pasión, familia y es El Rey de los Deportes… John Rosado… ** Shohei Ohtani (Angelinos) ha lanzado las rectas más violentas de esta temporada, hasta a 100.6 millas por hora. Y ha bateado líneas, más allá de las bardas, a 150 millas. De él dicen que “no es real”, es decir, no creen que un humano pueda hacerlo… ¿Será robot?

En el libro anual “Directorio, de Baseball América”, ya no aparecen las Ligas de Latinoamérica. Antes publicaban el beisbol de verano en México, las Summer Leagues de Dominicana y Venezuela, las cuatro Ligas de la Confederación del Caribe (que debería ser también y del Pacífico), más las de Colombia y Nicaragua. Nada de eso se ve ahora. En la sección “International Organizations”, publican la Confederación Mundial de Softbol, la Confederación Panamericana de Beisbol, la Asociación Africana de Beisbol y Softbol, las de Asia, Oceanía y Europa. En las oficinas de esa publicación dicen que no tienen explicaciones… El outfielder Curt Floot, quien inició la revolución pro mejoras sociales y salariales para los bigleaguers, abandonó el equipo de los Senadores el 27 de abril de 1971, hace hoy 47 años, y se fue a Dinamarca para dedicarse a su otra profesión, pintor artístico. Después Marvin Miller culminó la obra. Floot murió el 20 de enero de 1997, a los 59 años de edad… Los Mets no van a darle al enguerrillado Matt Harvey, ningún trato especial. Tiene que aceptar su envío al bullpén, porque no tiraba strike como abridor. Pero él se empeña en protestar. El coach de pitcheo, Dave Eiland, ha hablado con Harvey todos los días, aconsejándole que cambie su actitud. Pero no hay respuesta aceptable…

