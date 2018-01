Altuve rumbo a los 200 millones de dólares

La pregunta de la semana: Los Campeones Mundiales, Astros de Houston, comenzarán la temporada 2018 sin uno de sus regulares, por estar suspendido. ¿Recuerdas la historia?

La respuesta: Durante la Serie Mundial pasada, el primera base cubano, Yuly Gurriel (Astros), mientras lanzaba el japonés Yu Darvish, hizo pantomimas en el dugout, que se consideraron insultantes para el lanzador de los Dodgers. Entre otras, se estiraba cejas y ojos de lado y lado y hacia arriba, para mostrarse como con cara oriental.

Una miseria cobra Altuve.- Lo que cobra José Altuve de los Astros "es una miseria", según ha comentado su agente, Scott Boras, con otros agentes, pero no con la gente de Houston. José recibirá este año seis millones de dólares y seis millones 500 mil en 2019. Podrá declararse agente libre antes de la temporada 2020. Mike Trout cobrará 34 millones 830 mil dólares por cada una de las tres próximas campañas; y Albert Pujols, está firmado por cuatro años así, 27 millones, 28, 29 y 30. Boras proyecta ofrecerles a los Astros una renovación del contrato, a partir de 2019 y hasta 2028, por no menos de 200 millones, para garantizarles que José no se les declarará agente libre...

De cuatro-cuatro.- Los cuatro Estados de la Liga Mexicana del Pacífico están representados en acción semi-final, Sonora (Mayos), Sinaloa (Tomateros), Águilas (Baja California) y Jalisco (Charros). Uno de los scouts que ha seguido aquel beisbol, me dijo ayer: "El pitcheo de los Mayos (quienes se enfrentan ahora a los Charros) gana y pierde con cualquiera de los equipos de Grandes Ligas"...

¡Callate, Mc Covey!.- Willie McCovey, quien fuera buen bateador de poder, 521 jonrones, por lo que está en el Hall de la Fama, perdió una tremenda oportunidad de quedarse callado, en vez de vociferar que mantener a Barry Bonds fuera de Cooperstown es un pecado. Muy pocos le han hecho caso a McCovey y muchos creemos que él hizo el ridículo. Lo que sí merece Bonds es que nunca más se le nombre alrededor del beisbol, el deporte-espectáculo que él ofendió, y sigue ofendiendo. Y una pregunta para el vijo McCovey, ¿qué cosa es un pecado?...

