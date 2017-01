Alston, LaSorda y Torre no merecen Cooperstown

“Después de 10 años de amores, mi novio me pidió las tallas de mis dedos… Pero lo que me trajo fue una pelota de bowling”… Lady Vaga.-

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿No te he contestado? ¿Enviaste nombre, apellido y desde donde escribes; tu tema era de interés general no tratado recientemente, y lo que escribiste se entendía?

Manuel A. Ricalde, de Los Angeles, comenta: “Los mánagers que Ud. ha calificado de malos, tienen muchas sortijas de Series Mundiales. No vi dirigir a Walter Alston, ¿por qué dice eso de él?; de Tom LaSorda no tengo nada qué preguntarle, y Joe Torre siempre manejó un trabuco. ¡Los tres están en el Hall de la Fama!”.

Amigo Manolo: Alston dormía en el dugout, porque aquel equipo no necesitaba mánager, como tampoco los de Bocazas LaSorda. Y Torre manejó solo un trabuco, los Yankees. Con Bravos, Mets y Dodgers fue un fracaso porque la alineación era sin designado, y no tenía atrás la chequera de George Steinbrenner. Para Cooperstown fueron elegidos por sus amigos, no por los periodistas.

Celso Acosta, de Mexicali, pregunta: “¿Cuándo, y por qué, se determinó que sería el umpire de home quien cantara los lanzamientos, cuando, aparentemente, quien tiene mejor ubicación es el umpire de segunda base?”.

Amigo Cel: ¡Asombroso! Oigo eso por primera vez en mis 70 años de periodismo. Imposible. A comienzos de las Reglas, el umpire era uno solo, se paraba entre home y primera, más cerca del home, y en territorio de foul. Después se le ubicó tras el pitcher, y cuando comenzó a usarse dos umpires, en 1874, se colocó uno tras el home.

Raymil Polanco M. de Panamá, pregunta: “¿Qué opinas del lanzador derecho Franklin Pérez, firmado por los Astros?”.

Amigo Ramo: Franklin va apenas para su tercera temporada como profesional. Los Astros creen que es material de Grandes Ligas, para tercero o cuarto abridor. En dos años, a los 19 de edad, ha ganado cuatro juegos frente a siete derrotas, con efectividad de 3.55. Pero en 2016 mejoró y en sus 10 últimas apariciones, obtuvo 2-2, 3.00. Los scouts a quienes consulté dicen que se necesita paciencia para llevarlo, pero que el futuro parece prometedor.

Ricardo Osorio, de San Luis Río Colorado, pregunta: “¿Cree que Vinicio Castilla tiene méritos para ingresar al Hall de la Fama de Cooperstown, o algún otro mexicano?”.

Amigo Chardo…: Vinicio fue un buen pelotero, muy útil. Pero no pasó de su primer año de candidato al Hall de la Fama, 2012. Necesitaba 430 votos para ser elegido, y recibió seis. Los nichos de Cooperstown no son para buenos peloteros, sino para los fuera de serie. Ningún mexicano en el futuro inmediato.

