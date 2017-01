Protestarán contra gobernador López Coral Gables

“Es muy difícil hacerlo todo bien, pero es obligación intentarlo”… Joseph McKadew.-

La Serie del Caribe este año en Culiacán no va a ser tan rimbombante, ni tan alegre, ni bien organizada, ni inolvidable, como la de 2001 en aquella misma beisbolerísima ciudad de Sinaloa.

Los herederos Ley y el mejor gerente-general del área, Jaime Blancarte, quieren organizar algo notable, pero el gobernador (afortunadamente) saliente, Mario López no los deja.

Se va eso de la gobernación debiéndole una vela a cada Santo. Y lo malo es que a los constructores del nuevo estadio no les debe vela alguna, sino 120 millones de pesos.

Y ellos, que necesitan y tienen el sagrado derecho de cobrar lo que es de ellos, van a presentarse en los alrededores del parque antes y durante los juegos de la Serie, para protestar y pregonar la clase de gobernante que ha sido López.

A los constructores se van a unir otros acreedores, y si van todos, quizá no quepan en Culiacán entero.

Es una lástima que estas sean las perspectivas, amenazantes como para mantener fuera de la fiesta a muchos que irían. Nadie quiere inconvenientes cuando sale de su casa.

Culiacán fue una de las mejores ciudades para el béisbol, hasta aparecer este gobernador, quien para bien de la humanidad, ya se va bien lejos de aquel gobierno.

Por mal manejo de los fondos públicos, han sido apresados, con órdenes judiciales en los últimos días, dos gobernadores mexicanos. Mario López, un politiquero desecho, podría ser el tercero. Nadie más presunto.

De todas maneras, es el pobre pueblo, los electores precisamente, quienes más sufren con este tipo de gobernantes.

Si no tenía dinero para construir un nuevo estadio para los Tomateros, ¿por qué se metió en esa camisa de once varas?... ¡Ah! porque no le importa burlarse de los constructores, cada vez que le van a cobrar.

Pero ahora ya no irán a sus oficinas papeles en mano, sino alrededor de la Serie del Caribe gritando cuán maula es Mario López.

A los acreedores víctimas se une ahora otra víctima, la Serie del Caribe.

Los Marlins siguen sin conseguir el cerrador que buscan. Aroldis Chapman les dijo “no” a 87 millones de dólares de ellos para firmar con los Yankees por 86 millones, a Kenley Jensen le ofrecieron 84 millones, pero sigue con los Dodgers por 81 millones, y con Mark Melancón negociaban, ignoro por cuánto, y se fue a los Gigantes por 62 millones. Sacrifican millones por no tener a Jeff (El Destripador) Loria de jefe… ** Hacen campaña por Curt Schilling al Hall de la Fama de Cooperstown. No debe llegar… ** Una peña miamiense del beisbol, con mayoría de boricuas, me invitó para el miércoles 18 a una reunión para celebrar que Iván Rodríguez será elegido a Cooperstown. Pero no, aún quién sabe…

