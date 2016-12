Jorge Pasquel, su Liga y la tragedia de Río Verde

Nada más incómodo que usar un hilo dental al revés… La Pimpi.

* * *

Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde donde escribes; tu tema no ha sido tratado recientemente, y escribiste de manera que se entendiera?

Dinamira Félix, de Santo Domingo, dice: “Su respuesta acerca de los bigleaguers religiosos es propia de un ateo arrogante. ¿Qué le importa si ellos se santiguan y señalan al cielo cuando sacan jonrones porque creen en Dios?

Amiga Milla: He hablado con muchos de esos supersticiosos. Caen en payasadas, en supersticiones o en exhibicionismo. Pero eso no le hace ninguna falta al espectáculo. El público que paga su boleto o compra lo que le anuncian por televisión, no tiene por qué tolerarlo.

Agustín A. Aguilar A. de Mexicali, pregunta: “¿Cuáles son los récords de triples consecutivos por un equipo, de triples por un equipo en un inning, y triples en total en un juego?”.

Amigo AAAA: 1).Cuatro por Boston frente a Detroit, el 6 de mayo de 1934, cuarto inning; 2). Cinco, Chicago frente a Milwaukee, 15 de septiembre de 1901, octavo inning; y 3). Nueve, Baltimore-Cleveland, el tres de septiembre de 1894.

Pedro L. Vargas, de Santa Ana de Coro, pregunta: “¿Quién fue Jorge Pasquel y conoce la tragedia de Río Verde? Si la respuesta en sí, ¿puede contármela?”.

Amigo Pe Ele: Jorge Pasquel fue un mexicano exitoso en los negocios y con muy buenas relaciones en la política, amante tan frenético del beisbol, que no solo convenció a su hermano mayor, Bernardo de que lo acompañara para comprar la Liga Mexicana e igualarla a las Grandes Ligas, sino que invirtió una fortuna pagándole a bigleaguers como Sal Maglie, más de lo que ganaban en las Mayores. Además, se adelantó a la integración al contratar negros como Martín Dihigo. Durante 12 años, 1940-1952, ofreció un gran espectáculo, pero se retiró decepcionado de los fanáticos.

La tragedia de Río Verde, ocurrió en la tarde del domingo 11 de enero de 1948, cuando un avión de dos hélices de la Cubana de Aviación, se estrelló contra las montañas de ese nombre, Río Verde, Yamasá, en vuelo Barahona-Santiago. Los integrantes del equipo de Santiago murieron en ese accidente, menos el receptor Enrique (El Mariscal) Lantigua, quien por premoniciones, se negó a hacer el vuelo.

Gustavo Saím, de Mérida, Yucatán, pregunta: “¿Es verdad que los Cachorros jugarán aquí, en Mérida durante los entrenamientos?”.

Amigo Tavo: Lo cierto hasta ahora es que les han ofrecido contratarlos, pero tienen ofertas de más de siete ciudades. Aceptarán las que les ofrezcan mejores condiciones de viaje, para el juego y de hospedaje.

* * *

NOTA

Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet a “el deporte vuelve a unirnos”.

* * *

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5