Una Increíble campaña por Bonds y Clemens

* * *

Me extraña mucho que el distinguido colega de “USA-Today”, Bob Nightengale, se declare culopicoso al hacer campaña para que votemos por Barry Bonds y Roger Clemens para el Hall de la Fama. Pero nada dice de Pete Rose, ni de Joe (Shoeless) Jackson, Ed Cicote y compañía. Igualmente dice que Tim Raines y Jef Bagwell deben ser elegidos este año y olvida a Iván Rodríguez, Manny Ramírez y Vladimir Guerrero… Los Mets ofrecieron ayer el “Host Blood Drive” de todos los años en el Citi Field. Toda persona apta que fue a donar su sangre, recibió boletos para dos juegos de la temporada 2017… También desde ayer, los Indios tienen más cara de campeones que los de 2016, porque presentaron a su nuevo slugger, el quisqueyano Edwin Encarnación, quien firmó por 80 millones de dólares, incluída una opción para el año 2020… Hace hoy 71 años se transmitió por primera vez beisbol por radio en la Costa del Pacífico mexicano. Esa tarde dominical de 1946, hubo doble juego con Culiacán en Hermosillo y la narración se oyó por la XEAB. No pude encontrar el resultado de los encuentros, ni los nombres de los narradores…

* * *

La estatua de Pete Rose frente al estadio de Cincinnati, va en serio. Parte del costo será pagado mediante la venta de cuatro mil 256 pelotas, una por cada hit conectado por él, todas con un número del uno al 2.556. Más información en www.redsmuseum.org… Sin contrato permanece el dominicano capitaleño José Bautista, quizá porque ya ha cumplido años 36 veces. Los Blue Jays le pagaron 14 millones el año pasado, pero me dicen que él jugaría este año hasta por cinco millones… Igualmente seguían libres hasta ayer, Mike Nápoli y Jason Hammel. Los Yankees me informan que han protegido en su róster de los 40 a seis jovencitos, porque, además evitar perderlos vía Regla 5, no quieren hacer ningún cambio por ellos…: Miguel Andujar, Dietrich Enns, Giovanny Gallegos, Ronald Herrera, Jorge Mateo y Yefrey Ramírez… Los peloteros cubanos que permanecen en Cuba quieren formar el equipo para el llamado Clásico, “sin cobrar ni un centavo”, según palabras de uno de ellos, Yonder Alonso. Ese es el problema, son aficionados y el Clásico es entre peloteros pro-fe-sio-na-les…

* * *

