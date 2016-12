Feliz fin de semana con rumorama.com

¿Cuántos te dicen “¡feliz navidad y próspero año!?”... ¿Y cuántos saben qué es y creen en eso que te dicen?... Pacomio.-

Gratitudefindeaño.com.- ¡Muuuuuuuchas gracias por el año tan bueno y feliz vivido por esta columna… ¡Gracias a los lectores, a las empresas de los medios y a los compañeros de cada redacción! Tengamos un alegre 2017, con esperanza y muchos deseos de trabajar. Gracias a los centenares que me escribieron cuando súbitamente me sentí rumbo al más allá, porque me dijeron cosas que me hicieron sentir muy especial… Siempre pensé que no lo era, pero ante tanta insistencia, ahora tengo dudas… Muchas gracias.

supónquefuerasgay,¿y qué?.com.- Pablo Sandoval no debió enojarse, y menos responder a quien publicó que era gay. Nacer gay es como nacer heterosexual, más nada. Y si no lo es, peor aún haber dedicado tiempo a desmentir el asunto e insultar al autor y familia. Además, según el video que vi, Pablo estaba en unas condiciones no aconejables para hablar en público. Eso es peor que ser gay. Se supone que debe llevar vida sosegada, como recomiendan a los atletas profesionales.

bienvenidoalí.com.- El mánager Joe Maddon (Cachorros) se confesó muy agradado por la firma del receptor de 29 años, Román Alí Solís, quien es de Mexicali. Maddon tuvo a Solís bajo su mando en los Rays…

“Caminar por las calles de este mundo es como jugar beisbol, lo más difícil es llegar al home safe”… Joey Adams.-





“La contitución te garantiza la libertad de expresión, pero no te garantiza, que si hablas, haya alguien que te oiga”… Joseph McKadew.-

baylysería.com.- Garipolera, palabra inventada por Jaime Bayly. Quiere decir politiquero adulante...

¿cuálmalasituación?.com.- Los venezolanos pagan a los peloteros, lo que no pueden en México, Dominicana ni Puerto Rico. Lino Rivera fue enviado a Dominicana por los Tomateros, para firmar al outfielder Jordany Valdespín, quien prefirió irse a Venezuela porque le garantizaron 12 mil dólares solo por el mes de enero, lo que no podían en Culiacán. Así lo publicó “Puro Beisbol”…

esperanzayankee.com.- Si todo ocurre como me lo han susurrado personas allegadas a las oficinas de Piratas y Yankees, al comenzar 2017, mañana, podría pasar el centerfielder Andrew McCutchen de los Piratas a los Yankees. Otros tres equipos también hacen ofertas. En Pittsburgh quieren lanzadores juveniles… ¡Amanecerá el nuevo año y veremos! McCutchen, de 30 años, con ocho temporadas en la Liga Nacional y honorarios de 14 millones de dólares, puede ser agente libre después de la campaña de 2018, lo que aconseja a los Piratas salir de él...

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

