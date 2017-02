Por amor, Carlos Peralta vende a Tigres de México

“Ya no me importa si me llevo a casa a mi novio o a cualquier otro. Con esas horribles barbas, todos los hombres son iguales”… La Pimpi.-

* * *

La pregunta de la semana: David Ortiz es uno de solamente cuatro bigleaguers con 500 jonrones y 200 dobles. ¿Recuerdas quiénes son los otros?

La respuesta: Hank Aaron, Barry Bonds y Albert Pujols.

Enemigo Tigrero.- Por primera vez en mi vida creo que Carlos Peralta adora a los Tigres de México, que está realmente enamorado del equipo, porque los está vendiendo por dos millones 500 mil dólares. Será lo mejor que le hará a la histórica divisa desde 1997, cuando murió su padre Alejo, quien sí fue inolvidable hombre del beisbol. Carlos es todo lo contrario, odia al beisbol y a los Tigres a tal nivel, que los aceptó como herencia para burlarse de ellos, mandándolos a jugar de manos de un gobernador, hasta Cancún, el sitio más lejano de Ciudad de México por el este. Además, Carlos no asiste a las reuniones de la Liga, ni a los juegos. Mis mejores deseos, Carlitos, son que consigas pronto un buen comprador…. ¡Y chau!...

* * *

Héteroflexibles: Son Héterosexuales que algunas veces experimentan”.

Héterocuriosos: Los que se lo pasan buscando cómo por otros mundos”… Dick Secades.-

* * *

Historia de triunfos.- Después del récord de los Cachorros, de 108 años sin ganar una Serie Mundial, en la Society For Américan Baseball Research (SABR) nos hemos entusiasmado en la búsqueda de casos similares. Uno muy notable ha sido el de los Atléticos de Philadelphia, quienes poseen una extraña marca hace 62 años. Los Atléticos de Philadelphia (no los de Oakland) son el equipo deportivo profesional que ha ganado más títulos en esa ciudad de Pennsylvania, cinco. Y no juegan allá desde 1954, ¡hace 63 años! Es bueno advertir que en Philadelphia hay equipos de fútbol americano, fútbol soccer, hockey sobre hielo, basquetbol, voleybol y hasta de metras y yoyo. Además, los Atléticos ganaron tres títulos más de la Liga Americana, pero perdieron las Series Mundiales, en 1905 frente a los Gigantes en cinco juegos, en 1914 con los Bravos de Boston en cuatro fechas y en 1931 fueron vvencidos por los Cardenales, igualmente en cuatro chances. Las cinco victorias: 1910 sobre Cachorros, cinco juegos; 1911 a Gigantes de Nueva York, seis juegos; 1913, Gigantes otra vez, en cinco; 1929, Cachorros en cinco; y 1930 Cardenales en seis. Todos bajo la dirección de Cornelius Alexander McGillicuddy (Connie Mack), quien dirigió al equipo durante 50 años, 1901-1950.

* * *

“La única manera de mantenerse uno saludable es comiendo lo que no te gusta, tomando lo que detestas y haciendo lo que odias hacer”… Joey Adams.-





Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

twitter:@juanvene5