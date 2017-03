A, B, C del Alto Rendimiento

Academias Conade es el proyecto que dio a conocer el organismo rector del deporte en México, y que tiene como fundamento la detección oportuna del talento, seleccionada en un proceso riguroso para obtener los máximos beneficios que el deporte a ese nivel puede dar: hospedaje, alimentación adecuada, entrenamiento con apoyo de las ciencias aplicadas, y el seguimiento académico. Este programa está enfocado por edades entre los 14 y los 17 años, siendo el baloncesto el deporte con el que se inició y ahora se suman el beisbol, voleibol, box y tenis, utilizando al Centro Nacional de Talentos y Alto Rendimiento, como la casa y centro de desarrollo, la cual fue creada para ese fin desde el 2006. Ligas profesionales, Consejos Mundiales y Academias internacionales serán respaldo en cada deporte, con la finalidad de dar seguimiento y canalizar para llevar a la élite de rendimiento a los deportistas seleccionados como talentos en ese proceso.

Bienvenido el programa Academias Conade, sobre todo si en los planes de corto plazo está el sumar más disciplinas deportivas, sean éstas olímpicas, paralímpicas u otras que estén en los programas centroamericanos o panamericanos. Ojalá el programa se amplíe a los Centros Regionales de Desarrollo de Talento y Alto Rendimiento, como los que existen en Jalisco, Nuevo León, Baja California y otros estados, porque eso ayudaría a canalizar a aquellos niños que cuentan con las capacidades establecidas en la selección que se lleve a cabo, pero que por cuestiones familiares decidan no emigrar a la Ciudad de México. Los estados antes mencionados han sabido utilizar sus centros para los fines del proyecto Olimpiada Nacional, además algunos como apoyo al alto rendimiento como lo ha sido el Code en Jalisco, donde han entrenado los clavadistas olímpicos que nos han dado medallas.

Competencia es el único elemento que me hace falta entender en el proyecto Academias Conade, porque no me quedó claro si al ser seleccionados para entrar al CNAR, mantendrán el seguimiento competitivo en el que trabajaban en sus respectivas entidades, o si entrarán a un sistema diferente. No es un tema menor, porque en cualquier edad y sobre todo en los deportes de conjunto, se entrena compitiendo y entre mejor sea el nivel, sin duda será de mayor provecho. Le pregunté al Presidente de la Federación de Voleibol y sentí que tenía la misma preocupación, que buscaba mantener a los jugadores en sus equipos y representación, para evitar que se generen conflictos o que alguna entidad impida emigrar a este programa, espero esa duda se pueda resolver pronto.

Facebook: rotterjm · twitter@jmrotter