De una vez… ¡ Bienvenido Tigres !

Para qué esperar más, si de alguna manera la sensible bajada de Santos iba avisando que algo diferente sucedería. Imaginemos por un momento, que la forma de concluir el torneo por parte de Santos, hubiera sido el inicio; no le alcanzaba. Entonces, ya sucedió, con éxitos, dudas, tumbos y desconciertos. Ahora a encarar con mejor aliento y plena idea de lo que sigue, no en juego, sino en riesgo, para ambos, no sólo para los laguneros. Los amarillos tienen sus serias flaquezas.

Si a La Laguna le interesaba ya otra liguilla, pues de una vez se ofrece generosa para estrujar al mejor postor. Es momento de saber disfrutar la obscenidad de las liguillas, que son enigmáticas, reconfortantes, traicioneras y ricas en emociones. Si alguien no quería a Tigres, pues ya lo tenemos a la puerta de la casa. Y que se preocupen ambos, no sólo el que llega con ciertas heridas en su haber.

El cuatrimestre se aprobó por parte de Santos. Se le pedía más porque asomó la cabeza a la cumbre, ahí la sostuvo buen tiempo, lo cual a todos sorprendió, pero se desinfló. Tigres debe ser un acicate agradable para enmendar los hechos. Probablemente quien está más preocupada es la afición, no la institución ni el equipo, tampoco Siboldi.

Bienvenida la rivalidad, la cercanía, la regionalidad revivida. Se supone que están saldadas las cuentas entre Santos y Tigres. Siempre, cualquier liguilla ofrece una emoción distinta. Si ésta la presenta rápido, pues de una vez, mejor, que se alegren los corazones que saben saborear la sana competencia y aprecian lo que representan Tigres junto a Santos, para abrir boca. Las liguillas no son para los de alma chiquita. Tigres es bienvenido.