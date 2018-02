Al menos sigue en segundo lugar

A pesar de la derrota merecida ante Toluca, este Santos sigue en el lugar 2. Bienvenida la caída para que sirva de auténtica reflexión y escarmiento a Siboldi. Se creía que ya se había superado la época del “Chepo” pero tal parece que no. El ingreso de Rodríguez al inicio del segundo tiempo fue regresar a las “andadas” que sólo trajeron incomodidades. No se ha entendido, que en dado caso, Rodríguez es suplente de delantero, no de volante. Al meterlo, todos se desubicaron. Furch y Tavares no tenían la alimentación adecuada porque no había “balones digeridos” a modo.



El primer tiempo, con 4 volantes, Santos actuó muy bien.

Pudo haber abierto el marcador y hasta empatado a uno. Pero el entrenador se puso el traje apto para estorbar. Además, en la banca estuvieron dos que no son mejores a Diego de Buen. Es en la finura de los conceptos, que al fallar, se puede perder fuerza ante rivales de cuidado. No se entiende la salida de Isijara; menos se admite el ingreso de Rodríguez.



Alguien, arriba de Siboldi, debe darse cuenta de esto aunque el segundo lugar general podrá impedir ver con claridad los detalles que ocasionan el desequilibrio que ayer provocó el propio entrenador. Bienvenida la derrota para volver a ser congruentes. El futbol solicita sentido común y un claro manejo de conceptos limpios. No conocerlos y por consecuencia, no aplicarlos, siempre será nefasto; como ayer en Toluca.



Las bondades de Tavares, la entrega de Furch, la dedicación de los volantes y el esmero de todo el sistema defensivo se vinieron abajo ayer por culpa de Siboldi. Una sola decisión, cuando el equipo jugaba bien, echó a perder todo. No se permite retroceder porque se ha llegado alto. Los errores en las decisiones del entrenador pueden provocar más descalabros, suficientes para alejarse del todavía meritorio segundo lugar.