Después de lo vivido, gozado y sufrido, después de lo sucedido, de lo que es ido y de lo que cada equipo pudiera decir, “esto he sido”, se observa algo que los “planetas” van alineando. América sólo le ha ganado a Querétaro de visita pero no ha perdido. Santos es el único que lleva 5 victorias. Monterrey le sacó 6 puntos a los dos últimos de la competencia. Tigres no ha ganado de visita. Toluca este domingo puede ligar tres victorias y Pumas da claras muestras de empezar a desinflarse.

No es sano ignorar a Pachuca, Morelia y Necaxa pero algo indica que con dificultad se podrán alinear. Se admira y agradece la simpática presencia del Puebla. Por favor (capitalinos) es momento de olvidar a Cruz Azul, Guadalajara y a Rafael Márquez. Hartan con sus estériles deseos de verlos mejor, pues demuestran ignorancia. Los esfuerzos conmovedores no son suficientes para sacarlos de la húmeda ubicación.

Los “planetas alineados” tienen la capacidad de medir individual y colectivamente a los equipos. El “Gallito” Vázquez es el mejor contención del país. Otros, como Guido, Dueñas, Ortiz, no se equiparan con el santista. Como delantero, Tavares desplaza por un buen rato a Funes Mori, Gignac, Peralta, Castillo, Uribe. Entre los Volantes creativos tenemos a Zambueza, Pabón y Vargas. ¿Algo les pide Oswaldo Martínez?

Oyendo a otros, visualizando comentarios, evaluando actuaciones y poniendo en paralelo lo que cada equipo ofrece hasta esta fecha, un aviso aventurado es (dándole la contra al país) que Santos tiene todos los argumentos para aspirar al título el próximo mes de mayo. No se trata de echar campanas al vuelo. Se pretende ver que los planetas se van alineando.