El orden de los equipos que van a calificar no lo conocemos. El # 1 muy probablemente será Toluca. Su paso y calendario pendiente avalan lo anterior. De ahí en adelante, ningún calificable tiene puesto, lugar y número asegurado. Esto favorece a lo que aquí se va a exponer porque no hay contaminación, favoritismos, colores ni ciudad que intervenga en lo que estos números van a exponer. ¿De qué se trata? Es una afirmación adelantada, temeraria, seria, fundamentada y excitante.

Los números 1, 2, 3 y 4 (juntos) no van a ser semifinalistas.

Aquí empieza a cobrar fuerza e importancia la sentencia de que “los números no juegan porque ya jugaron”. Saben respetar los comportamientos pasados, de los mismos números, no estorban, no intervienen en las posturas estratégicas de los entrenadores ni en las decisiones arbitrales que siempre intervienen en cualquier juego.

¿Por qué se afirma que el 1, 2, 3 y 4 (juntos) no van a ser semifinalistas en la próxima liguilla? De un torneo a otro, en 43 ocasiones, no han repetido los mismos números. En el torneo inmediato anterior, los semifinalistas fueron los cuatro primeros de la tabla. No van a repetir. Aquí está una supuesta odisea en tal afirmación pero los números son tan nobles, tan bien portados, que saben guardar su distancia, no se meten a donde no son invitados. Ellos imponen su ley.

No es aventurada esta afirmación porque la historia sólida avala la postura. No se le está deseando mala vibra a Toluca, Santos, América, Tigres o Monterrey. No va por ahí. Sólo se acude a la fortaleza de las conductas de los números que aunque no tienen rostro ni palabra, tienen presencia, y con eso basta para respetarles sus conductas. ¿Qué número de los primeros cuatro no será semifinalista? ¿Serán más? Recordemos que los números no juegan porque ya jugaron.