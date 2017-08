Esta noche, primero, congruencia

Visitar Tijuana no ha sido un serio problema para Santos en su corta historia. La cancha es incómoda para todos, incluyendo a la casa.

Ahí no se puede desplegar buen futbol. Lo que cada quincena observamos, en todos los equipos que se presentan ahí, es esfuerzo, “correteo”, esmero, concentración para no perder la pelota porque ésta, rebota como la de frontón.

Es el contexto, desgraciadamente natural, que siempre ofrece la perrera. Esta noche, primero, por parte de Santos debe haber congruencia. No se pueden dar el lujo de seguir haciendo lo mismo a las 4 fechas anteriores porque si se dan cuenta, no han ganado y ya sucumbieron. Este muy mal inicio, no lo cura un “proctólogo”.

El remedio nace en la toma de decisiones congruentes que de alguna manera no han aparecido.

Ya existen suficientes avisos (positivos y negativos) que solicitan una modificación para intentar lograr lo que no se ha podido obtener. La nueva alineación inicial dará la pauta. No ver a Lozano será síntoma de incongruencia o hasta de querer no ganar, lo cual ya es nefasto.

El entrenador no tiene varita mágica, nunca la ha tenido, y cuando se le ha exigido realmente sacar adelante una situación molesta, ha demostrado que no puede. Entonces, si a la institución le interesa el Club Santos, no debe darse el lujo de permitirle al “Chepo” que decida incongruencias. Esto es tema de apreciación, pero también es de congruencia.