El mejor equipo del mundo

Los encantos de la “Champions” provocan otro tipo de desencantos. Si admitimos que en Europa, a nivel de clubes, están los mejores, entonces de su certamen continental, tenemos que sacar al mejor del mundo.

Hay razones sencillas. En Europa, juegan los mejores jugadores del planeta por la capacidad económica reinante. Argentina, Brasil, Holanda, Senegal, Portugal, todos, envían a sus mejores representantes a los clubes llenos de poderío financiero que están en el Viejo Continente.

No cuesta trabajo poder determinar si realmente es Europa el que aporta suprema calidad a nivel de equipos. El torneo devaluado “Mundial de Clubes” no es parámetro por lo fugaz del evento. Entonces, asentando que en Europa está lo mejor, la final de la Champions nos debe conducir a definir quién es el supremo. En este año, mañana, será Juventus o Real Madrid.

Por condiciones normales de calendario, los italianos tuvieron más grado de complejidad en su andar, al tener que superar a Barcelona. En el otro grado de “complicidad” el agraciado fue Real Madrid. Se puede decir que es una competencia dispar, según los sorteos de cada fase, pero no es novedad que equipos de Inglaterra, Dinamarca, Francia, Holanda, Portugal, y usted añada más, no acceden a la final. Alemania, Italia y España se hacen presentes; otros no. ¿Por qué?

Respetando la jerarquía del torneo, viéndolo bien y con lupa especial, sólo son 4 clubes los que destacan. Los demás son un sagrado relleno, alentadores del certamen como PSG, que en esta ocasión puso a temblar a toda la UEFA y a Cataluña. Que nadie se ofenda. Si Real Madrid vuelve a ser campeón, deberá “ofrecerle una revancha” al Barcelona. Mientras, gocemos al mejor equipo del mundo.