El lugar 2 sigue siendo sagrado

El triunfo de Santos ayer, llegó del cielo. El entusiasmo era mucho, bastantes tiros de esquina a favor que excedieron la ilusión de poder anotar, ninguna opción clara y manifiesta de gol elaborada por el ganador hasta que el portero rival, normalmente seguro en su actuación, abrió la puerta al triunfo lagunero, esto al minuto 75. Todo ello para que el segundo lugar, bien posicionado, siga siendo sagrado.

Regresó el estado de gracia, se esmeraron en cada instante, no se jugó mal, pero tampoco impusieron sus condiciones como para terminar goleando. Todo vale y todo cuenta, pero el 3 a 0 casi parece de escándalo, conforme a lo que sucedió en el campo. Los regalos no se desprecian y eso fue lo que hizo Querétaro porque la segunda anotación, de penalty, también la regaló la visita. El tercer tanto, fue la cereza de un pastel que no estaba dispuesto a compartirse como dulce premio.

El postre vino al final pero antes a nadie se le ocurrió llevar ollas con algún guisado sabroso. No olía a comida. Y no exagero. Durante 74 minutos, el sub líder de la competencia, machacaba y llegaba pero sin peligro. En el primer tiempo, Querétaro debió haber abierto el marcador. Casi es de risa lo que ayer aconteció porque el esfuerzo solo, no necesariamente lleva al triunfo, y menos a golear.

Todo es bienvenido aunque se estaban escapando los tres puntos. La calificación se merece no sólo por lo hecho ayer, sino porque la lealtad a interpretar bien las capacidades y las limitaciones individuales, ha sacado a flote al equipo. Con apuros se mantiene en un lugar privilegiado, sagrado, que a La Laguna le trae añoranzas y muy gratos recuerdos. Es otro premio al torneo, un detalle fino que suele coquetearle a pocos. Santos está siendo privilegiado y adornado por su merecido y sagrado lugar dos.