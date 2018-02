Ser lugar 2; compromete más

Mientras los “chilangos” del centro y los del norte, se revuelcan para determinar si América y Pumas son candidatos al título, o si Monterrey y Tigres alcanzarán mejores habitaciones en el hotel de lujo de la calificación, a quien ocupa el lugar 2 (Santos) no pretenden hacerle caso. Otros despistados, se afanan por ayudarle a Chivas a escalar sitios. Se esmeran con sacarlo verbalmente del lugar 16, donde ha estado desde hace tres semanas.



Otros regionalistas y de vista corta, le mandan cuerdas resistentes al Cruz Azul para que escape de su húmedo lugar 15. Podemos entender el romanticismo y los esfuerzos conmovedores de quienes pretenden conformar el futbol mexicano, no a nivel nacional, sino sólo en sus 80 kilómetros de diámetro, a partir de su territorio. Se les detecta parca postura visual e intelectual. Es parte de un serio problema en este país.



El lugar 2 de Santos en siete fechas es para comprometerlo más, aunque pudiera sonar a exigencia inmerecida. El propio equipo ya avisó a todos, incluyendo a los de mente obtusa, que su presencia y actuaciones están por encima de los consentidos.

Los que siempre quieren tener en los lugares privilegiados, a los que están a su alcance geográfico, se pierden en la llanura de la tabla general. Tales posiciones se fabrican con méritos no con vanos suspiros o alientos esperanzadores.



Jornada tras jornada, esto cambia pero no en todos tal modificación es drástica. El pasado sábado, Pachuca era lugar 14. Se dio el lujo de ganar dos partidos seguidos, y hoy es 6.

Hizo lo que también ejecutó Santos. Sólo ellos dos lograron este beneficio. Los jilgueros hubieran soñado y deseado que tales logros los hubiera fabricado, Chivas, Tigres, Monterrey, Cruz Azul o Pumas. En el fondo, no reconocer a otros, no sólo es no ver, es no pretender darse cuenta.