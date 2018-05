La liguilla es patrimonio nacional

Es importante valorar lo que significa la liguilla en nuestro país. A lo largo de la historia, todas las plazas han tenido la dicha de acoger diferentes fases de este evento. Ser campeón es la cúspide de esas ricas emociones. Cualquier ciudad puede manifestar su contentamiento porque la liguilla se saborea de manera distinta. Es patrimonio nacional como lo es un templo, una región geográfica, un pueblo mágico, una cultura. No exagero.

La identificación de la gente con su equipo que está en liguilla, y más el que avanza, penetra en el misterioso campo de la emocionalidad. Es una riqueza no definida pero sensible a todos.

La liguilla tiene sus caprichos cada semestre. En apariencia no es justa pero es equitativa porque ha sabido premiar a todos, excepto al equipo que ostenta al # 6. Ser seis es una venganza de la industria de la emoción, es otra forma incómoda de exhibirse como patrimonio nacional.

Los números 1, 2, 3 y 4 (juntos) fueron semifinalistas el torneo pasado. Ahora no van a serlo porque nunca han repetido los mismos números de un torneo a otro. Esto es otro tipo de encanto, raro y no definible, caprichoso y más propio de un tipo enigmático que a algo parecido a futbol. Aquí empieza a cobrar fuerza e importancia la sentencia de que “los números no juegan porque ya jugaron”.

Saben respetar los comportamientos pasados de los mismos números, no estorban, no intervienen en las posturas estratégicas de los entrenadores ni en las decisiones arbitrales de cada juego.

Los números suelen imponer su ley aunque no entendamos su forma de hacerlo. Parece que pisotean pero le añaden sensible encanto al patrimonio nacional. No tienen rostro pero se aparecen vengativos, raros, injustos, enfáticos. También son insensibles. Toluca, América, Monterrey y Santos, por ser el 1, 2, 3, 4 respectivamente, alguno de esos cuatro, no será semifinalista en esta liguilla. Se abre la duda si esto forma parte del patrimonio nacional.