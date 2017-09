¿Qué hacer si no se llega al quinto partido?

Con cautela y precisión, podemos adelantar el futuro, 9 meses. Es necesario reprogramar al futbol mexicano en caso de no llegar al quinto partido en el mundial próximo. Puede sonar necedad repetida o hasta enfermedad, pero el imposible quinto partido es la nueva meta.

Nos agrade o no. En caso de no llegar al encuentro cinco, será necesario (ya por fin) tomar medidas drásticas para mejorar la calidad de la Selección Mexicana.

La propuesta es: Reducir a 5 las plazas de extranjeros, naturalizados o no. Tener un tope salarial mensual por jugador.

Nadie podrá percibir arriba de 3 cientos mil pesos. Regresar a la regla de un joven menor de 21 años que deberá estar mínimo, 60 minutos en el campo por juego. Los entrenadores también entrarían al mismo margen de sueldo. ¿Se atreverán?

Me queda claro que muchos saltarán con o sin resorte, pero de no llegar al quinto partido, todos somos responsables, todos.

La primera queja (excusa) que argumentarían algunos es que bajaría la calidad de juego si el futbolista en México, nacional o extranjero, no está tan bien pagado (exageradamente bien pagado) como hoy lo está. Pondré ejemplos. Dorlán, Gignac, Oribe, Zambueza, Pizarro, Almeyda, “Tuca”, Osorio, Mohamed, Castillo (Pumas) Ruidíaz, “Chepo”…piense usted en cualquier jugador o entrenador que considere percibe más de 300 mil al mes.

Si los citados y cien más, no desean acatar esta norma que hoy es propuesta, pues adiós; que busquen otros equipos en Centro América, en la MLS o en Europa. Aquí ya no habría ese derroche que insulta a la población, y que a nivel del Tricolor, cada 4 años, no se llega a una meta mínima, el quinto partido del mundial en Rusia. Sé que es drástica esta propuesta. Pero también sé que nuestro futbol tiene un tope fijo. Pongámosle tope fijo también a los ingresos de los actores.