Al futbol hay que ayudarle

Cuando la lógica no le ayuda al sentido común, todo se complica. Al darnos cuenta que los conceptos básicos no se respetan, entonces el estado de gracia no perdona. No anotar de visita es la clave ya no de la derrota sino de la posible eliminación. Desde que planearon el viaje, se dibujó tal escenario. El # 4 no le viene bien a Santos como tampoco le vienen bien decisiones raras, incomprensibles. Ayer hasta hicieron de más pero sin meterla. Tigres anotó por conducto de un tiro de esquina aislado, cuando lo que había hecho, era nada.

Después Santos tuvo la pelota todo el tiempo que quiso pero sin fruto. Isijara, lo que agarraba, lo convertía en basura. Con la línea del número que quiera ponerle Siboldi, pero con Villafaña de ofensivo, era perder tiempo y espacio y convertir en basura lo poco que hacían. Pero faltaba la mayor sorpresa; el ingreso de Cortez. Perdiendo, contra Tigres, de visita, y con el ex Puma en el campo, pues ni qué pensar.

Para no poner tan triste el panorama, cuando Santos le quería faltar el respeto a Tigres, al minuto 58, fabricó una gran opción clara y manifiesta de gol que Lozano por poco la saca del estadio. Si Tigres anotó de tiro de esquina, Santos se dio el lujo de cobrar uno, otro y otro más, todos sin fruto. Como que Santos podía, quería y la tenía. Pero los amarillos sin saber defenderse bien, se conformaron hasta que en un buen avance, consiguieron un penalty para sentenciar al que pretendía ponerse enfrente.

Para acabar el estado descompuesto, sacaron a Furch del juego. Ahí se acabó el torneo. Los otros tres equipos visitantes de las “Idas” anotaron; Santos no. Es la clave para entender y comprender. Se les felicita y se les despide porque nos regalaron un agradable torneo. Se les complicó todo desde la fecha FIFA acumulando más derrotas que logros. No supieron ayudarle al futbol.