Nuestro Futbol no es de Mexicanos, es de Extranjeros. Ver o enterarnos de tanto y tanto jugador foráneo vistiendo la camiseta de clubes mexicanos, da asco. Obvio, Guadalajara no entra en este repudio. Son muchos extranjeros ineficientes que han invadido nuestro suelo, y no por culpa de ellos, sino por irresponsabilidad de los directivos supuestamente mexicanos.

Felicitaciones a Santos que en la primera fecha supo ofrecer con efectividad una línea nacionalista y hasta de juventud. Por Santos actuaron, Orozco, Araujo, Sánchez, Arteaga, Rivas, De Buen y Sandoval. Como extranjeros, Izquierdoz, Tavarez, Furch y Rodríguez.

Esta combinación que exhibió frutos, es ideal. No es necesario ni obligatorio acudir al no nacido en este país para dar espectáculo.

Los que mandan y supuestamente piensan, han creado un paradigma falso que ya convirtieron en su verdad, pero es mentira. Los extranjeros, por el hecho de serlo, no son eficientes por el pasaporte. Como hay muchos jugadores con apellidos comunes, ya no se sabe quién es ecuatoriano, colombiano, chileno o argentino.

Haberse llenado todavía más de forasteros le cobrará factura al futbol no mexicano cuando se trate de ocupar plazas eficientes para la Selección Nacional. Dicen que el mexicano cobra mucho; pues paguen de otra forma.

¿A poco a los extranjeros los tienen muertos de hambre? Hay mucha incomodidad al ver cómo los mismos clubes mexicanos pisotean y desplazan al mexicano. Sólo con nosotros existe y se da eso.