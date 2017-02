¿ Por culpa de Diego de Buen ?

Antes de iniciar el partido de ayer en Guadalajara, ya habían ganado 3 visitantes en esta fecha 5. Son suficientes para una misma jornada. Aunque usted no me lo crea, me encontraba yo también de visitante viendo el juego, y al minuto 90, cuando Santos ganaba por la mínima, dije que ya habían ganado 3 forasteros, y que eran muchos. Se me echaron encima porque al minuto siguiente le empataron a Santos.

El juego fue entretenido, más disputado que bien jugado, Orozco recibiendo metralla al 41 del primer tiempo y sin opciones claras y manifiestas de gol por parte de los laguneros. Apareció Furch para los que lo andaban crucificando, y Santos tomó ventaja con el nuevo sello; balón parado o tiros de esquina. Eso daba calma.

Ingresó De Buen al minuto 70 pero justa y tontamente fue expulsado al 76, cometiendo un error grave porque la falta fue a medio campo, donde no había peligro de nada. Ahí se puso más nervioso el equipo, Chivas presionó hasta lograr el empate agónico. Aquí surge la corriente alterna. Los enemigos de mis comentarios, brotaron por doquier porque la culpa fue de Diego de Buen.

Me agrada mucho tanta atención que se presta a lo que externo. Me causa gusto que rápido broten las quejas por un error de alguien a quien el suscrito afirma que es eficiente. Para algunos decepcionados del empate de ayer en Guadalajara, la culpa es del expulsado. Admito su versión, admiro su reacción, acepto el enojo que los ahoga, comprendo su molestia, me asusta el repudio.