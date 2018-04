El “cristiano del golazo” (perdón) el golazo de Cristiano

Después de ver el portento de gol de ayer en Turín, hasta es un sacrilegio ver hoy a Zacatepec contra Toluca, o a Santos ante Necaxa. Con sumo respeto lo externo. Por favor no pequemos tanto. No pretendo modificar las dimensiones de las realidades ni adulterar gustos y emociones.

Vivimos en el mismo mundo pero en latitudes inmensamente opuestas. Esta Copa no embriaga a nadie. Ponerle atención, es hacerles un favor gratis.

Si Santos pretende ser serio, que sí lo es, también debe saber ser moderado esta noche. No se trata de imitar al “cristiano” del golazo de ayer para ganar siempre, todas y en cualquier lugar. Es sano priorizar el sagrado segundo lugar del actual Santos y dejar que los eventos fluyan por sí solos. Cuidar a algunos jugadores importantes del once significativo, debe ser la prioridad. Es semejante al volver a gozar al “cristiano del golazo”.

Santos no está para andar de “niño bonito bien peinado”; no, no lo está. Como haya sido, pero más a empujones que de excelsa virtud, ha llegado a mantenerse en la cúspide de la grandeza del actual torneo. No le conviene tratar de imitar la gloria, propia sólo de algunos “cristianos” que saben realizar cositas diferentes y que embellecen al mundo. El golazo de Cristiano nos embriaga; las semifinales de la Copa, apenas si hacen ruido.

Nos podemos quedar con la belleza del golazo y seguir de cerca, con temor pero sin asfixia, lo que este miércoles nos regale el futbol mexicano. Los que hoy pretenden hacer campeonable a las Chivas, nos aclaran que es broma de mal gusto. En semana de Pascua, este “cristiano” se ha tomado la molestia de resucitar valores que el futbol ha venido perdiendo. Esperemos que Zacatepec, Toluca, Necaxa y Santos no nos hagan despreciar más la Copa que pocos beben.