La clausura del Apertura 17

Si América pretende terminar en el lugar 3 se le notifica por adelantado que no será campeón porque los anteriores dos campeones han salido de tal número. Una tercera presencia consecutiva del tres, no se admite. El que tenga la osadía de terminar en el lugar 6, se le recuerda que los pensamientos de los dioses malignos indican que este apocalíptico guarismo no compagina con el éxito. No es ilusión; es realidad consolidada.

Es una novedosa dicha no saber qué número portarán los ocho que vayan a calificar. He aquí lo gratificante de esta idea para gozar, saborear, maldecir y visualizar.

Atlas es el único de los clasificables que no ha sido campeón en los 42 torneos cortos. Bendito entre los exitosos, bienvenido al mundo de las ilusiones no vanas porque es tiempo de acceder a otra realidad.

Los números del 4 al 8 apenas han sido campeones el 24% de las ocasiones con once presencias. Once en 42 eventos es poco. Entonces, acudiendo a lo recóndito de la sabiduría de los números, los que tengan la desdicha de llegar portando algún guarismo del 4 al 8, más les vale que se apuren y que empiecen a hacerse a la idea de que en este maravilloso bajo mundo de las liguillas mexicanas, no cualquiera puede ser campeón.

No nos confundamos ni vivamos en el error ahogados por los que dicen, y dicen mal, que cualquiera puede ser campeón. En México, no cualquiera puede ser campeón.

El trofeo está reservado 3 veces para los primeros 3 lugares y una vez para los otros. Es necesario entender y aplicar de esta manera lo que ha sucedido en 21 años completos. Por eso, el Apertura 2017 nos ofrece una interesante clausura.