En cualquier país del mundo conocedor de futbol, podrán evaluar lo que significa el hecho de que se enfrenten el # 1 contra el # 18. Un curioso, podrá preguntar quién es el local, pero de antemano se le ocurrirá algo para establecer condiciones de un factible resultado. No es conveniente fijar posturas rígidas porque cada partido, antes de terminar, debe jugarse. En esta contextualización debemos estar. ¿Atlas debe perder y Santos está comprometido a ganar?

La ausencia de Araujo, una vez asimilada, podrá ser el “segundo” reactivo para impulsar al plantel a la victoria. ¿Por qué segundo reactivo? Ya aconteció con Tavares, y puede volver a suceder. Es la conciencia colectiva la que deberá funcionar para acceder a un mejor juego de conjunto, más entrega, disposición a enmendar el error del compañero, solidaridad ante la adversidad, respeto al rival, auto estima en alto, confianza en las capacidades porque no es gratuito ser el uno.

La distancia entre ambos equipos es otro tipo de exigencia que solicita se respete. No es imposible que el sotanero supere al puntero.

Sólo se trata de establecer jerarquías ganadas a pulso que deben volver a presentarse en el campo al verse las caras. Todos estaremos más atentos a lo que ofrezca Alcoba; para eso lo trajeron aunque nadie imaginaba que sería en una condición casi extrema. Suplir a Néstor hoy, conservar el liderato general y vencer al colero, es tarea de todos.

No se intenta despreciar al Atlas; es tema de guardar distancias, apreciar los contenidos, leer en renglones no torcidos, no simular hechos, lo ficticio aquí no cabe. En cualquier latitud, el 1 debe superar al 18. Es otra tarea no pendiente que Santos nos debe ofrecer. La disposición de funciones bien distribuidas. Si alguien se equivoca, con paciencia, otro debe enmendar. El # 1 está más que obligado a superar al # 18.