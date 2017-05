Los anteriores 8 años

Un aficionado regiomontano que sigue y persigue al programa “Futbol al Día” de La Laguna, nos recomendó que ya dejáramos en paz los 42 torneos cortos. Su propuesta tiene fundamento porque 21 años son muchos años. Para ser más exactos y modernos propuso que trajéramos más cercanas las fechas y los datos de cada equipo, para evaluar conforme la modernidad, jugadores actuales, presupuestos frescos, dueños jóvenes. Le hice caso. ¿Y qué creen?

Consideré los anteriores 16 torneos cortos, los últimos 8 años, del torneo Apertura 09 al Clausura 17. De éste, falta saber quiénes jugarán la final y obvio, quién será el campeón y quién el subcampeón. Hay datos atractivos, digamos que nuevos o terríficos. Ejemplo: Las Chivas no han acudido a ninguna final y cuentan con 8 calificaciones. Dato nada plausible para el elogiado Guadalajara, para el Rebaño “sangrado”. Increíble.

Entre 12 instituciones, es el único que no ha estado en una final, en este lapso ya especificado.

Mientras buscaba los datos hice un supuesto. Me imaginé que Santos tendría datos opacos; y no. Tiene 11 calificaciones (once de diez y seis) 5 finales, 2 ganadas y 3 perdidas. En estos 8 años, es el que más finales jugadas tiene aunque no es el que más campeonatos posee. En este rubro, Tigres es el mejor con 3. América destaca en calificaciones; cuenta con 14 de 16. Es mucho. También por obviedad, Toluca no es el mejor. Debemos recordar que destaca en los 21 años, pero en épocas modernas sólo tiene un campeonato.

Tratando de concluir algo. Los equipos han sabido reacomodar sus piezas, sus dineros y sus logros. Es complicada la competencia porque el desgaste natural los induce a perder efectividad por la rutina o por la falta de auto exigencia. Agrada ver paridad entre doce organizaciones, y destaca la frescura de los que recién aparecen, como Tijuana y León.