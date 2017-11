Tontería y cobardía es no premiar al subcampeón

Los que tomaron la decisión de no premiar a quien resulte Subcampeón de cualquier categoría, mostraron muchas deficiencias. Es hipocresía, tontería, estupidez, cobardía, irresponsabilidad, falta de ingenio, ausencia de carácter y nula autoridad. No quisieron batallar. El mal ejemplo lo puso Tigres, entonces que ellos sean los castigados. Pero no los sancionen sólo con dinero sino con puntos en la tabla general del siguiente torneo.

No tengan miedo a usar y aplicar medidas que duelan.

Se fueron por la cómoda, la que no requiere confrontaciones. Le están huyendo a un capricho de jugadores extranjeros, ésos que “brindan el espectáculo”. El equipo que vuelva a despreciar su trofeo y medalla de subcampeón, con un solo jugador que lo haga, se le quitarán 10 (diez) puntos en el siguiente torneo. Así de sencillo. ¿Alguien se animará a hacer su “numerito” a nivel nacional?

La disciplina organizacional debe imperar por encima de berrinches. Entiendo la molestia de ser subcampeón por cualquier motivo. La falla es incómoda. Entonces, denles suficiente tiempo para meterse al vestidor, bañarse rápido, enfriar sus incomodidades y con calma, entregarles el premio. Con la “novedosa decisión” están solapando las conductas perniciosas de algunos jugadores que no deben militar en nuestro futbol.

Cobardes y comodinos directivos. El “Siente tu Liga” ha sido pisoteado por ellos mismos. Es una “faramalla”. Llegar a la final, es una gran hazaña, se pierda o se gane.

Ser Subcampeón es muy digno para el que sea. Por lo tanto no se debe premiar a los berrinchudos. Con esta determinación nos informan que en esta Liga, cualquier jugador tiene derecho a hacer lo que le plazca porque después, hasta lo van a premiar y temer.