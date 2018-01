Significado de saber ganar

Como quien golpea a su mujer y se arrepiente, la victoria de Santos anoche es la primera enmienda de muchas por venir que avisa algo mejor. Al vivir bajo el mismo techo, con roces, incomodidades y encantos, las bellezas de antes, suelen esfumarse. El Santos 5 veces campeón hoy tiene otra misión, igual de relevante: atraer a su gente para que vuelva a apreciar sus maravillas históricas y las actuales, como las de anoche.



Saber ganar, era la primera prueba, no superada todo el año pasado. Los famosos e incómodos 20 empates del 2017, eran una carga diferente que provocaba que casi todos tomaran decisiones equivocadas. Obtener los primeros 3 puntos es virtuoso pero que no sea como quien se encuentra a una bella dama con cierta facilidad, y luego la desprecia también con simpleza.



¿Desde cuándo no ganaba Santos? Sábado 21 de Octubre del 2017 en Querétaro. Ganar, no formaba parte del sistema respiratorio del Santos; no era algo usual, más bien era casual, esperando que ahora se convierta en causal, donde (como anoche) el buen actuar y el triunfo estén por encima del azar, a veces, bochornoso. Si los finalistas de diciembre no supieron ganar en la jornada inaugural, le corresponde a Santos imponer su otra ley.



¿Y del juego, qué? Ambos, hasta nos ofrecieron de más.

El estado de gracia estuvo muy presente a favor del Santos porque si a Lobos le anularon un gol en supuesto fuera de juego, la anotación cuatro verde, con mayor razón la debieron haber invalidado. Por lo demás, regocijaron, se entregaron, hicieron sufrir pero el gozo supremo se logró.

El que deseaba tener la ilusión de toda su vida, logró su objetivo para que sepa el significado y compromiso que implica aparecer en los planos superiores.