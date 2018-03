Santos, campeonable y con categoría

Con regionalismo mal entendido, casi interpretado como nacionalismo entregado a la patria, muchos quieren ver otra realidad en la tabla general. Se afanan por hacer escalar puestos a Pumas, Cruz Azul y Chivas.

Le buscan formas y métodos para aminorar su dolor y se entregan con generosidad a la idea de que van a calificar en el actual torneo. En términos prácticos, ya están eliminados.

La dichosa culpa de todo la tiene Santos. Lo envidian y les incomoda verlo por tercera semana consecutiva, como líder general jugando con categoría. Tal parece que para muchos jilgueros, si Chivas, Cruz Azul y Pumas no están entre los primeros ocho a estas alturas de la competencia, no hay torneo. Se esmeran por empujarlos hacia arriba cuando lo que realmente hacen es sumirlos porque no son capaces de abrir su panorama.

No admiten en sus mentes y menos en sus corazones que Santos sea el líder general. Ignoran que el equipo lagunero ha sido mejor que los tres queridos durante mucho tiempo.

Desde lejos se comprende el desvío que la ignorancia provoca. No hemos crecido como evaluadores del futbol nacional.

Los escrupulosos sólo desean ver en lo alto, a los suyos, a sus cercanos, tradicionales o protegidos.

La madurez solicita cordura pero el optimismo del momento impulsa a la discreta celebración. Hoy, con otros nombres, están actuando en Santos los pilares de los anteriores 5 campeonatos. Ludueña es Oswaldo Martínez, Tavares es Jared, Furch es Peralta, Izquierdoz es más que Gabriel de Anda, “Gallito” supera a Cariño, Galindo está encarnado en varios.

Conclusión: este Santos es campeonable. Esta región (siempre gracias al Santos) ha sido campeona, conoce esa realidad, sabe de alegrías y tristezas. Hoy, esta misma marca con otros personajes está en camino a su posible sexta estrella.